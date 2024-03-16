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Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян - РИА Новости, 16.03.2024
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11:46 16.03.2024 (обновлено: 13:10 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/moskalkova-1933456843.html
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян - РИА Новости, 16.03.2024
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:46
2024-03-16T13:10
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ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений при реализации избирательных прав соотечественников в Псковской, Ленинградской областях и Калининграде.Москалькова 13 марта сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы российских избирателей на выборах президента РФ.Ранее руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация."В Ленинградской, Псковской области и Калининграде образованы избирательные пункты, где наши соотечественники, которые сталкиваются с препятствиями в реализации своего избирательного права, могут прийти и выразить свою волю. Они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии. Я со свой стороны обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека не с тем, чтобы просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения важнейших норм права, но и предпринять меры, чтобы это не могло повториться, распространиться, и просто пресечь такие нарушения", - сказала Москалькова при посещении приграничного пункта для голосования в Ивангороде.Она добавила, что западные государства выставляли в качестве основного принципа верховенство права. "Но какое же верховенство права, если мы сталкиваемся с тем, что нормы всеобщей декларации права, всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданско-политических правах сегодня грубейшим образом препираются?" - сказала омбудсмен.Также она отметила, что со стороны Эстонии "искусственно создается такая атмосфера угроз, репрессий, если человек участвует в голосовании на выборах президента РФ, дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей". "Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права", - уточнила Москалькова.Недружественные страны, которые создают препятствия для голосования российских граждан за рубежом, разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались учить Россию демократии и тому, как нужно голосовать, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский рассказал, что пообщался с людьми, которые пришли голосовать на приграничный с Эстонией пункт в Ивангороде. "Люди говорят: нас не запугивают прямо, нам угрожают, что у тебя потом будут проблемы. Угрозы - они разного свойства бывают, и в данном случае "с подлецой". Но люди все равно приходят и голосуют", - сказал он.В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в министерство иностранных дел России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию".
https://ria.ru/20240316/miroshnik-1933450269.html
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оон, татьяна москалькова, в мире
Выборы президента России — 2024, ООН, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян

Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по поводу избирательных прав

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений при реализации избирательных прав соотечественников в Псковской, Ленинградской областях и Калининграде.
Москалькова 13 марта сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы российских избирателей на выборах президента РФ.
Выездное голосование - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России
Вчера, 11:14
Ранее руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация.
"В Ленинградской, Псковской области и Калининграде образованы избирательные пункты, где наши соотечественники, которые сталкиваются с препятствиями в реализации своего избирательного права, могут прийти и выразить свою волю. Они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии. Я со свой стороны обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека не с тем, чтобы просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения важнейших норм права, но и предпринять меры, чтобы это не могло повториться, распространиться, и просто пресечь такие нарушения", - сказала Москалькова при посещении приграничного пункта для голосования в Ивангороде.
Она добавила, что западные государства выставляли в качестве основного принципа верховенство права. "Но какое же верховенство права, если мы сталкиваемся с тем, что нормы всеобщей декларации права, всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданско-политических правах сегодня грубейшим образом препираются?" - сказала омбудсмен.
Выборы президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
На Чукотке пять сел показали стопроцентную явку на выборах
Вчера, 10:30
Также она отметила, что со стороны Эстонии "искусственно создается такая атмосфера угроз, репрессий, если человек участвует в голосовании на выборах президента РФ, дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей". "Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права", - уточнила Москалькова.
Недружественные страны, которые создают препятствия для голосования российских граждан за рубежом, разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались учить Россию демократии и тому, как нужно голосовать, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский рассказал, что пообщался с людьми, которые пришли голосовать на приграничный с Эстонией пункт в Ивангороде. "Люди говорят: нас не запугивают прямо, нам угрожают, что у тебя потом будут проблемы. Угрозы - они разного свойства бывают, и в данном случае "с подлецой". Но люди все равно приходят и голосуют", - сказал он.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Явка избирателей на выборах президента России достигла 36,11 процента
15 марта, 22:19
В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в министерство иностранных дел России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.
МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию".
Как проходит трехдневное голосование на выборах президента
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

Люди регистрируются перед началом голосования на выборах президента России на избирательном участке №4124 во Владивостоке

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

Выборы президента России

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют на выборах президента России на избирательном участке №4127 во Владивостоке

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 18
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2149 в Москве

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 18
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 18
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Луганске

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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8 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на выборах президента России на избирательном участке №502 во Владивостоке

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

Женщина голосует на выборах президента РФ в присутствии иностранных наблюдателей на избирательном участке в Геническе

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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10 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в корпусе Новосибирского государственного университета

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 18
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента России на избирательном участке №340 в Казани

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

Девушка голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Доме ученых СО РАН в Академгородке в Новосибирске

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на выборах президента России на избирательном участке в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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15 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

Бюллетени в урне для голосования на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 18
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанк

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
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17 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на выборах президента России на одном из избирательных участков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18

Избирательные участки уже открылись по всей стране.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 18

Первыми проголосовали в четверг в 23:00 мск жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 18

Последними в стране открылись избирательные участки в Калининградской области — в пятницу в 9:00 по Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 18

Участки будут работать 15, 16 и 17 марта.

На фото — губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной Герасименко голосуют во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 18

В этом году на выборах главы государства впервые примут участие избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 18

Избиркомы в новых регионах самостоятельно устанавливают перечень документов, которые необходимы при голосовании для идентификации избирателя.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 18

В Запорожской области пока стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 18

Ранее во всех четырех субъектах прошло досрочное голосование.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 18

Военнослужащий Тихоокеанского флота голосует на избирательном участке №502 во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 18

По всей стране открылись более 94 тысяч избирательных участков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
10 из 18

Изготовлено около 113,5 миллиона бюллетеней.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 18

Девушка и курсанты Казанского танкового училища голосуют на выборах президента на избирательном участке №340 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 18

Более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием, оно доступно жителям 29 регионов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона избирателей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 18

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев голосует на избирательном участке в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
15 из 18

С выбором определились главы многих российских регионов: Белгородской, Волгоградской, Кировской, Херсонской, Астраханской, Челябинской, Тюменской, Омской, Амурской, Магаданской областей, Камчатского, Ставропольского и Забайкальского краев, Санкт-Петербурга, Крыма.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 18

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке №2059 (в здании средней школы №69) в Тюмени.

© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
17 из 18

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников голосует на одном из избирательных участков в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Выборы президента России — 2024ООНТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
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