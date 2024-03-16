https://ria.ru/20240316/moskalkova-1933456843.html

Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян

Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян - РИА Новости, 16.03.2024

Москалькова обратилась в ООН по поводу нарушений избирательных прав россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:46

2024-03-16T11:46

2024-03-16T13:10

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ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 16 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека по поводу грубейших нарушений при реализации избирательных прав соотечественников в Псковской, Ленинградской областях и Калининграде.Москалькова 13 марта сообщила, что обратится к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой не допустить того, чтобы в Латвии проверяли документы российских избирателей на выборах президента РФ.Ранее руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс заявил, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация."В Ленинградской, Псковской области и Калининграде образованы избирательные пункты, где наши соотечественники, которые сталкиваются с препятствиями в реализации своего избирательного права, могут прийти и выразить свою волю. Они все осознают, что могут стать жертвами расправы, могут попасть под репрессии. Я со свой стороны обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека не с тем, чтобы просто обратить внимание всего мирового сообщества на грубейшие нарушения важнейших норм права, но и предпринять меры, чтобы это не могло повториться, распространиться, и просто пресечь такие нарушения", - сказала Москалькова при посещении приграничного пункта для голосования в Ивангороде.Она добавила, что западные государства выставляли в качестве основного принципа верховенство права. "Но какое же верховенство права, если мы сталкиваемся с тем, что нормы всеобщей декларации права, всеобщей декларации прав человека, международных пактов о гражданско-политических правах сегодня грубейшим образом препираются?" - сказала омбудсмен.Также она отметила, что со стороны Эстонии "искусственно создается такая атмосфера угроз, репрессий, если человек участвует в голосовании на выборах президента РФ, дополнительный досмотр, слишком долгие проверки документов, искусственное создание очередей". "Все это может быть расценено как дискриминация и воспрепятствование реализации своего права", - уточнила Москалькова.Недружественные страны, которые создают препятствия для голосования российских граждан за рубежом, разоблачили сами себя, так как долгие годы активно пытались учить Россию демократии и тому, как нужно голосовать, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский рассказал, что пообщался с людьми, которые пришли голосовать на приграничный с Эстонией пункт в Ивангороде. "Люди говорят: нас не запугивают прямо, нам угрожают, что у тебя потом будут проблемы. Угрозы - они разного свойства бывают, и в данном случае "с подлецой". Но люди все равно приходят и голосуют", - сказал он.В феврале дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы были вызваны в министерство иностранных дел России "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте сего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине", сообщал МИД РФ. Дипломатам стран Прибалтики, сообщили в МИД РФ, было заявлено, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и на основе общепринятой международной практики обязанность принимать все надлежащие меры для защиты дипломатических представительств лежит на государствах пребывания.МИД РФ потребовал, "чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", им было указано на то, что РФ продолжит "добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа" будет "действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию".

https://ria.ru/20240316/miroshnik-1933450269.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933441882.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933384326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оон, татьяна москалькова, в мире