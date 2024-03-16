https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки - РИА Новости, 16.03.2024
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки
Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:25
2024-03-16T20:25
2024-03-16T22:48
выборы президента россии — 2024
москва
мосгоризбирком
политика
технологии
ольга кириллова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291660_0:196:3078:1927_1920x0_80_0_0_5e5ac6818ac1f1b811511f8c2b01f850.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Вся техника, которая есть в нашем арсенале, работала исправно, и, несмотря на продолжающиеся атаки на информационные системы, сбоев в работе допущено не было", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933291660_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85fbd45e4c34ba4f2d18545af0749a24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосгоризбирком, политика, технологии, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Москва, Мосгоризбирком, Политика, Технологии, Ольга Кириллова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки
Мосгоризбирком не зафиксировал сбоев на выборах в Москве, несмотря на кибератаки