https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html

МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки

МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки - РИА Новости, 16.03.2024

МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки

Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:25

2024-03-16T20:25

2024-03-16T22:48

выборы президента россии — 2024

москва

мосгоризбирком

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технологии

ольга кириллова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Вся техника, которая есть в нашем арсенале, работала исправно, и, несмотря на продолжающиеся атаки на информационные системы, сбоев в работе допущено не было", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

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Наталья Макарова

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