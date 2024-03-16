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МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:25 16.03.2024 (обновлено: 22:48 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/mosgorizbirkom-1933558330.html
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки - РИА Новости, 16.03.2024
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки
Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T20:25
2024-03-16T22:48
выборы президента россии — 2024
москва
мосгоризбирком
политика
технологии
ольга кириллова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Вся техника, которая есть в нашем арсенале, работала исправно, и, несмотря на продолжающиеся атаки на информационные системы, сбоев в работе допущено не было", - сказала Кириллова.Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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москва, мосгоризбирком, политика, технологии, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Москва, Мосгоризбирком, Политика, Технологии, Ольга Кириллова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
МГИК не зафиксировал сбоев на выборах, несмотря на кибератаки

Мосгоризбирком не зафиксировал сбоев на выборах в Москве, несмотря на кибератаки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Несмотря на продолжающиеся кибератаки на информационные системы Москвы во время выборов, сбоев допущено не было, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«
"Вся техника, которая есть в нашем арсенале, работала исправно, и, несмотря на продолжающиеся атаки на информационные системы, сбоев в работе допущено не было", - сказала Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024МоскваМосгоризбиркомПолитикаТехнологииОльга КирилловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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