https://ria.ru/20240316/molodozheny-1933503176.html

На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы

На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы - РИА Новости, 16.03.2024

На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы

Молодая семья из города Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:40

2024-03-16T15:40

2024-03-16T15:40

выборы президента россии — 2024

политика

ставропольский край

россия

железноводск

леонид слуцкий (политик)

евгений бакулин

николай харитонов

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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин. "Необычно начали семейную жизнь влюбленные Железноводска и после загса отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России. Невеста была в белом платье, жених - в строгом костюме. Молодые вместе вошли в помещение для голосования, заполнили необходимые документы. Разделились только в кабинках", – написал Бакулин в своем Telegram-канале. В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/onlayn-1933497450.html

ставропольский край

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политика, ставропольский край, россия, железноводск, леонид слуцкий (политик), евгений бакулин, николай харитонов, совет федерации рф