На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы
На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах президента в день свадьбы
© Фото : Евгений Бакулин/TelegramМолодая семья из Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания
Молодая семья из Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания
ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин.
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"Необычно начали семейную жизнь влюбленные Железноводска и после загса отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России. Невеста была в белом платье, жених - в строгом костюме. Молодые вместе вошли в помещение для голосования, заполнили необходимые документы. Разделились только в кабинках", – написал Бакулин в своем Telegram-канале.
В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.