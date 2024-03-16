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На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:40 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/molodozheny-1933503176.html
На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы
На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы - РИА Новости, 16.03.2024
На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы
Молодая семья из города Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:40
2024-03-16T15:40
выборы президента россии — 2024
политика
ставропольский край
россия
железноводск
леонид слуцкий (политик)
евгений бакулин
николай харитонов
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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин. "Необычно начали семейную жизнь влюбленные Железноводска и после загса отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России. Невеста была в белом платье, жених - в строгом костюме. Молодые вместе вошли в помещение для голосования, заполнили необходимые документы. Разделились только в кабинках", – написал Бакулин в своем Telegram-канале. В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, ставропольский край, россия, железноводск, леонид слуцкий (политик), евгений бакулин, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Ставропольский край, Россия, Железноводск, Леонид Слуцкий (политик), Евгений Бакулин, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах в день свадьбы

На Ставрополье молодожены проголосовали на выборах президента в день свадьбы

© Фото : Евгений Бакулин/TelegramМолодая семья из Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания
Молодая семья из Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Евгений Бакулин/Telegram
Молодая семья из Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания
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ПЯТИГОРСК, 16 мар – РИА Новости. Молодая семья из города Железноводска Ставропольского края приняла участие в голосовании на президентских выборах прямо в день бракосочетания, молодожены пришли на избирательный участок в свадебных костюмах, сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин.
«
"Необычно начали семейную жизнь влюбленные Железноводска и после загса отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента России. Невеста была в белом платье, жених - в строгом костюме. Молодые вместе вошли в помещение для голосования, заполнили необходимые документы. Разделились только в кабинках", – написал Бакулин в своем Telegram-канале.
В дни голосования на территории Ставропольского края работают 1298 избирательных участков, на них могут проголосовать 1,9 миллиона избирателей. За выборами в регионе следят порядка 11 тысяч наблюдателей – от общественной палаты Ставропольского края и кандидатов. Безопасность на участках обеспечивают 12 тысяч правоохранителей, 1,4 тысячи сотрудников частных охранных организаций, а также 5 тысяч общественников и казаков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Более четырех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах
Вчера, 15:20
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСтавропольский крайРоссияЖелезноводскЛеонид Слуцкий (политик)Евгений БакулинНиколай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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