https://ria.ru/20240316/mishustin-1933455451.html
Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024
Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу проголосовал на выборах президента, председатель правительства принял участие в голосовании в онлайн-формате. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:37
2024-03-16T11:37
2024-03-16T11:51
выборы президента россии — 2024
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу проголосовал на выборах президента, председатель правительства принял участие в голосовании в онлайн-формате.Видео опубликовано в телеграм-канале кабмина.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мишустин проголосовал на выборах президента в формате онлайн
Мишустин проголосовал на выборах президента в формате онлайн
2024-03-16T11:37
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Михаил Мишустин, Россия, Политика
Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Премьер-министр Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России