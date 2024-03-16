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Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу проголосовал на выборах президента, председатель правительства принял участие в голосовании в онлайн-формате. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:37

2024-03-16T11:37

2024-03-16T11:51

выборы президента россии — 2024

михаил мишустин

россия

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу проголосовал на выборах президента, председатель правительства принял участие в голосовании в онлайн-формате.Видео опубликовано в телеграм-канале кабмина.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, политика