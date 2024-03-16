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Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:14 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/miroshnik-1933450269.html
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России - РИА Новости, 16.03.2024
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России
МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:14
2024-03-16T11:14
выборы президента россии — 2024
россия
сша
родион мирошник
мария захарова
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы внимательно отслеживаем все попытки иностранного влияния на избирательный процесс в России. Это не только вмешательство во внутренние дела, но (и — ред.) преступления против государственности", — написал Мирошник в своем телеграм-канале. "Выводы сделаем позже!" — заключил он. США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933445039.html
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россия, сша, родион мирошник, мария захарова, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Родион Мирошник, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Политика
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России

Мирошник назвал попытки влияния на выборы преступлением против государственности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыездное голосование
Выездное голосование - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Выездное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мы внимательно отслеживаем все попытки иностранного влияния на избирательный процесс в России. Это не только вмешательство во внутренние дела, но (и — ред.) преступления против государственности", — написал Мирошник в своем телеграм-канале.
Мужчина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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"Выводы сделаем позже!" — заключил он.
США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
Экран в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 38 процентов
Вчера, 10:07
 
Выборы президента России — 2024РоссияСШАРодион МирошникМария ЗахароваСовет Федерации РФПолитика
 
 
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