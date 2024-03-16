https://ria.ru/20240316/miroshnik-1933450269.html

Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России

Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России - РИА Новости, 16.03.2024

Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России

МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:14

2024-03-16T11:14

2024-03-16T11:14

выборы президента россии — 2024

россия

сша

родион мирошник

мария захарова

совет федерации рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933170136_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_bf93fc09aa3fa689f8cd00325d723f58.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы внимательно отслеживаем все попытки иностранного влияния на избирательный процесс в России. Это не только вмешательство во внутренние дела, но (и — ред.) преступления против государственности", — написал Мирошник в своем телеграм-канале. "Выводы сделаем позже!" — заключил он. США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933445039.html

https://ria.ru/20240316/yavka-1933438224.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, родион мирошник, мария захарова, совет федерации рф, политика