https://ria.ru/20240316/miroshnik-1933450269.html
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России - РИА Новости, 16.03.2024
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России
МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T11:14
2024-03-16T11:14
2024-03-16T11:14
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МИД России внимательно отслеживает попытки иностранного влияния на выборы в РФ, это преступление против государственности, выводы будут сделаны позже, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы внимательно отслеживаем все попытки иностранного влияния на избирательный процесс в России. Это не только вмешательство во внутренние дела, но (и — ред.) преступления против государственности", — написал Мирошник в своем телеграм-канале. "Выводы сделаем позже!" — заключил он. США накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков, стремясь запугать людей, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933445039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, родион мирошник, мария захарова, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, США, Родион Мирошник, Мария Захарова, Совет Федерации РФ, Политика
Посол Мирошник рассказал о последствиях попыток влияния на выборы в России
Мирошник назвал попытки влияния на выборы преступлением против государственности