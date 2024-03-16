https://ria.ru/20240316/maslenitsa-1933565161.html

В центре Нью-Йорка отпраздновали масленицу с блинами, самоваром и танцами

В центре Нью-Йорка отпраздновали масленицу с блинами, самоваром и танцами - РИА Новости, 16.03.2024

В центре Нью-Йорка отпраздновали масленицу с блинами, самоваром и танцами

Масленицу отпраздновали в центре Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T21:13

2024-03-16T21:13

2024-03-16T21:13

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НЬЮ-ЙОРК, 16 мар - РИА Новости. Масленицу отпраздновали в центре Нью-Йорка, передает корреспондент РИА Новости. Празднование на Таймс-Сквер организовали участники движения Русская молодежь Америки. Десятки русскоязычных людей, в том числе с Украины, присоединились к акции. Девушки в кокошниках и юноши в красных рубахах раздают всем пришедшим блины. За блинами подходят многие, пришедшие Таймс-Сквер. Здесь же "вздули" самовар. "Очень вкусно. Я никогда раньше не пробовала таких блинов", - заявила РИА Новости женщина из Мексики. Здесь же организовали танцы и исполнение русских народных песен. Праздник попытались испортить проукраинские активисты с флагами, но их оттеснила полиция. Как рассказала РИА Новости женщина по имени Анна, участвующая в праздновании Масленицы, у нее остались родственники на Украине, однако она не поддерживает акцию украинских националистов. "У меня своя Украина, я ее люблю, но я не нацистка. Я люблю Россию и я люблю Белоруссию", - сказала она.

https://ria.ru/20240316/bliny-1926854496.html

https://ria.ru/20240314/bayden-1932923670.html

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в мире, украина, масленица, нью-йорк (город), мексика