https://ria.ru/20240316/listovki-1933538573.html

В одном из районов ЛНР обнаружили листовки с призывами не идти на выборы

В одном из районов ЛНР обнаружили листовки с призывами не идти на выборы - РИА Новости, 16.03.2024

В одном из районов ЛНР обнаружили листовки с призывами не идти на выборы

Листовки с призывами не идти на выборы обнаружены в прифронтовом Сватовском районе в Луганской Народной Республике, голосованию угрозы не помешали, сообщила... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T18:10

2024-03-16T18:10

2024-03-16T18:10

выборы президента россии — 2024

в мире

луганская народная республика

киев

леонид слуцкий (политик)

елена кравченко

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933538377_207:0:2481:1279_1920x0_80_0_0_d9a0f90c6bc29dae527d6275e9597e72.jpg

ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Листовки с призывами не идти на выборы обнаружены в прифронтовом Сватовском районе в Луганской Народной Республике, голосованию угрозы не помешали, сообщила журналистам председатель избиркома региона Елена Кравченко. "Были обнаружены листовки провокационного характера, (с призывами - ред.) не идти на выборы и так далее. Это Сватовский район. Голосуют все равно наши избиратели, несмотря на все эти угрозы со стороны украинских неонацистов", - сказала Кравченко. Она уточнила, что в условиях угроз со стороны Киева уже проводились не одни выборы на данной территории. "Мы целеустремленно идем вперед, поэтому, ну да, угрожают, да, есть угрозы и ракетных обстрелов. Ну не без этого. Мы уже с вами не один год, не одну кампанию проводим", - сказала Кравченко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/byulleteni-1933505764.html

https://ria.ru/20240315/izhevsk-1933385265.html

луганская народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, киев, леонид слуцкий (политик), елена кравченко, николай харитонов, совет федерации рф, цик рф