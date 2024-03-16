https://ria.ru/20240316/krym-1933460895.html
В Крыму усилили меры предосторожности на участках
В Крыму усилили меры предосторожности на участках - РИА Новости, 16.03.2024
В Крыму усилили меры предосторожности на участках
В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с зелёнкой, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:07
2024-03-16T12:07
2024-03-16T12:07
выборы президента россии — 2024
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симферополь
ялта
михаил малышев
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николай харитонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с зелёнкой, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. В Крыму в первый день голосования в Симферополе и Ялте произошли два случая, когда пришедшие на избирательный участок женщины пытались залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они задержаны. Бюллетени не пострадали. В отношении одной из них возбуждено уголовное дело. "Во избежание того, чтобы кто-то мог каким-то образом вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, принято решение, и я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках представители правоохранительных органов могли досматривать большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки", - сказал Малышев журналистам. По его словам, при входе на участки уже установлены небольшие столики, где избиратели также могут временно оставить бутылки с водой или соками на время голосования. При этом, Малышев подчеркнул, что выборы в регионе продолжаются в штатном режиме. Во второй день голосования открылись и работают все избирательные участки. Явка избирателей за первый день голосования превысила 43% от общего числа избирателей, на участки пришли 649 731 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/izhevsk-1933385265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, симферополь, ялта, михаил малышев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Симферополь, Ялта, Михаил Малышев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
В Крыму усилили меры предосторожности на участках
В Крыму усилили меры предосторожности на участках после инцидентов с зеленкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с зелёнкой, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.
В Крыму в первый день голосования в Симферополе
и Ялте
произошли два случая, когда пришедшие на избирательный участок женщины пытались залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они задержаны. Бюллетени не пострадали. В отношении одной из них возбуждено уголовное дело.
Член избиркома в Ижевске пыталась залить бюллетени зеленкой
"Во избежание того, чтобы кто-то мог каким-то образом вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, принято решение, и я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках представители правоохранительных органов могли досматривать большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки", - сказал Малышев журналистам.
По его словам, при входе на участки уже установлены небольшие столики, где избиратели также могут временно оставить бутылки с водой или соками на время голосования.
При этом, Малышев подчеркнул, что выборы в регионе продолжаются в штатном режиме. Во второй день голосования открылись и работают все избирательные участки. Явка избирателей за первый день голосования превысила 43% от общего числа избирателей, на участки пришли 649 731 человек.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Жительница Волжского вылила зеленку в урну с бюллетенями