https://ria.ru/20240316/krym-1933460895.html

В Крыму усилили меры предосторожности на участках

В Крыму усилили меры предосторожности на участках - РИА Новости, 16.03.2024

В Крыму усилили меры предосторожности на участках

В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с зелёнкой, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:07

2024-03-16T12:07

2024-03-16T12:07

выборы президента россии — 2024

политика

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ялта

михаил малышев

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках после инцидентов с зелёнкой, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. В Крыму в первый день голосования в Симферополе и Ялте произошли два случая, когда пришедшие на избирательный участок женщины пытались залить зелёнкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Они задержаны. Бюллетени не пострадали. В отношении одной из них возбуждено уголовное дело. "Во избежание того, чтобы кто-то мог каким-то образом вредить и повлиять на волеизъявление крымчан, принято решение, и я направил во все территориальные комиссии распоряжение, чтобы на всех избирательных участках представители правоохранительных органов могли досматривать большие сумки и пакеты, с которыми некоторые избиратели приходят на участки", - сказал Малышев журналистам. По его словам, при входе на участки уже установлены небольшие столики, где избиратели также могут временно оставить бутылки с водой или соками на время голосования. При этом, Малышев подчеркнул, что выборы в регионе продолжаются в штатном режиме. Во второй день голосования открылись и работают все избирательные участки. Явка избирателей за первый день голосования превысила 43% от общего числа избирателей, на участки пришли 649 731 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/izhevsk-1933385265.html

https://ria.ru/20240315/vybory-1933291245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, симферополь, ялта, михаил малышев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф