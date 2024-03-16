В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования
Все кибератаки на систему электронного голосования на выборах в Москве отражены
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Множество кибератак на систему электронного голосования фиксируют в Москве с начала выборов, все они отражены, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Илья Массух.
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"С начала голосования мы фиксируем множество кибератак на систему электронного голосования. В том числе наблюдаются попытки нарушить ее работу при помощи ботнет-сетей. Как мы видим внутри, и как каждый может видеть в обзервере, ни одна из них не повлияла на работу электронного голосования. Все атаки отражены. Люди продолжают голосовать, все голоса поступают в блокчейн, все работает без сбоев", - сказал Массух, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.