https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933490140.html

В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования

В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования

Множество кибератак на систему электронного голосования фиксируют в Москве с начала выборов, все они отражены, сообщил заместитель руководителя общественного... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:38

2024-03-16T14:38

2024-03-16T14:46

выборы президента россии — 2024

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илья массух

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Множество кибератак на систему электронного голосования фиксируют в Москве с начала выборов, все они отражены, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Илья Массух. "С начала голосования мы фиксируем множество кибератак на систему электронного голосования. В том числе наблюдаются попытки нарушить ее работу при помощи ботнет-сетей. Как мы видим внутри, и как каждый может видеть в обзервере, ни одна из них не повлияла на работу электронного голосования. Все атаки отражены. Люди продолжают голосовать, все голоса поступают в блокчейн, все работает без сбоев", - сказал Массух, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, технологии, россия, москва, илья массух, совет федерации рф