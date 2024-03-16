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В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:38 16.03.2024 (обновлено: 14:46 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933490140.html
В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования
В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования - РИА Новости, 16.03.2024
В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования
Множество кибератак на систему электронного голосования фиксируют в Москве с начала выборов, все они отражены, сообщил заместитель руководителя общественного... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T14:38
2024-03-16T14:46
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
москва
илья массух
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Множество кибератак на систему электронного голосования фиксируют в Москве с начала выборов, все они отражены, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Илья Массух. "С начала голосования мы фиксируем множество кибератак на систему электронного голосования. В том числе наблюдаются попытки нарушить ее работу при помощи ботнет-сетей. Как мы видим внутри, и как каждый может видеть в обзервере, ни одна из них не повлияла на работу электронного голосования. Все атаки отражены. Люди продолжают голосовать, все голоса поступают в блокчейн, все работает без сбоев", - сказал Массух, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, технологии, россия, москва, илья массух, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Россия, Москва, Илья Массух, Совет Федерации РФ
В Москве рассказали об отражении кибератак на систему онлайн-голосования

Все кибератаки на систему электронного голосования на выборах в Москве отражены

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНосители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Носители для разделенного ключа расшифрования, который используется в процедуре дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Множество кибератак на систему электронного голосования фиксируют в Москве с начала выборов, все они отражены, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ Илья Массух.
«
"С начала голосования мы фиксируем множество кибератак на систему электронного голосования. В том числе наблюдаются попытки нарушить ее работу при помощи ботнет-сетей. Как мы видим внутри, и как каждый может видеть в обзервере, ни одна из них не повлияла на работу электронного голосования. Все атаки отражены. Люди продолжают голосовать, все голоса поступают в блокчейн, все работает без сбоев", - сказал Массух, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Более 80 процентов записавшихся проголосовали онлайн на выборах президента
Вчера, 12:33
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТехнологииРоссияМоскваИлья МассухСовет Федерации РФ
 
 
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