https://ria.ru/20240316/kiberataki-1933476373.html

Ростелеком сообщил о масштабных атаках на электронные ресурсы в дни выборов

Ростелеком сообщил о масштабных атаках на электронные ресурсы в дни выборов - РИА Новости, 16.03.2024

Ростелеком сообщил о масштабных атаках на электронные ресурсы в дни выборов

Более 90 тысяч кибератак на ресурсы выборов произошло в первый день голосования - это в 8 раз больше, чем в Единый день голосования в прошлом году, все они были РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T13:24

2024-03-16T13:24

2024-03-16T16:02

выборы президента россии — 2024

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технологии

россия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 90 тысяч кибератак на ресурсы выборов произошло в первый день голосования - это в 8 раз больше, чем в Единый день голосования в прошлом году, все они были отражены, рассказал глава ГК "Солар" (дочерняя компания "Ростелеком") Игорь Ляпунов."Конечно, вчера на наши ресурсы произошло очень большое количество атак, попыток атак - более 90 тысяч кибератак было совершено на ресурсы порталов выборов, на ресурсы ЦИК, дистанционного электронного голосования, на ресурсы "Госуслуг". Это большое количество, которое в восемь раз превышает количество кибератак, которое было зафиксировано в прошлом году в Единый день голосования. Все эти атаки были отражены", - сказал Ляпунов."Хочу сказать об одной беспрецедентной атаке, которая была совершена вчера в 12:47 мск. На портал ДЭГ пошла большая кибератака, которая была прикладного уровня и эмулировала обращения других пользователей к ДЭГу. В пике она была более 2,5 миллиона обращений в секунду. Конечно, такая нагрузка дала задержки на портал", - отметил Ляпунов.Он добавил, что в течение часа команда обработала кибератаку и она была заблокирована.Более 100 поддельных фишинговых ресурсов, похожих на платформу для дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и сайт ЦИК было заблокировано в первый день президентских выборов, уточнил Ляпунов."Если за первые два месяца этого года - январь, февраль, мы заблокировали порядка 60 таких ресурсов (фишинговых - ред.), то за вчерашний день таких поддельных ресурсов было заблокировано более 100. Это порталы, похожие на ДЭГ, это порталы, похожие на ЦИК, это порталы, похожие которые говорят об экзитполах - вот это все большое противодействие информационным атакам", - сказал он."Впереди нас ждет ещё более 30 шквалов кибератак и такой плотной работы по защите", - добавил Ляпунов."Конечно, когда мы говорим о таком беспрецедентном уровне кибератак, мы должны понимать, что против нас воюет коллективный Запад. Мы видим атаки из Украины, с IP-адресов Западной Европы, Северной Америки. И, конечно, по уровню профессионализма кибератак, мы можем понимать, что работают самые профессиональные, специальные группировки, работающие по нашей стране", - рассказал он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

россия

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-16T13:24 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростелеком, технологии, россия