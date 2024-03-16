https://ria.ru/20240316/kadyrov-1933529359.html

Кадыров проголосовал на выборах президента России

Кадыров проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Кадыров проголосовал на выборах президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента России, он вместе с членами семьи прибыл на избирательный участок в родовом селе "Ахмат-Юрт",... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:30

2024-03-16T17:30

2024-03-16T17:37

выборы президента россии — 2024

политика

россия

рамзан кадыров

грозный

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933530022_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f97ebf186f24d71bb194754ac41bc25.jpg

ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента России, он вместе с членами семьи прибыл на избирательный участок в родовом селе "Ахмат-Юрт", соответствующее видео РИА Новости предоставили в пресс-службе главы и правительства Чечни."Люди выходят (на выборы) с праздничным настроением, выбирают свое будущее на шесть лет. Народ ждет хороших результатов", — говорит Кадыров на видео.По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участков, в том числе 4 временных, которые образованы на территориях воинских частей (7 временных участков, образованных на территориях лечебных учреждений и СИЗО №1 города Грозного, будут открыты в основной день голосования - 17 марта 2024 года). Организацией голосования на этих участках заняты более 4,6 тысячи членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Явка избирателей в Чечне на 15.00 второго дня голосования составила более 75%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

грозный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадыров на выборах президента России Кадыров проголосовал на выборах президента России. 2024-03-16T17:30 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, рамзан кадыров, грозный, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф