https://ria.ru/20240316/izbirkomy-1933444300.html

Зампред ЦИК поблагодарил избиркомы приграничных регионов

Зампред ЦИК поблагодарил избиркомы приграничных регионов - РИА Новости, 16.03.2024

Зампред ЦИК поблагодарил избиркомы приграничных регионов

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев выразил благодарность избиркомам Белгородской, Курской и Брянской областей за их работу и сохранение... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:46

2024-03-16T10:46

2024-03-16T10:46

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николай булаев

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев выразил благодарность избиркомам Белгородской, Курской и Брянской областей за их работу и сохранение самообладания. "Приграничные территории - Курск, Белгород, Брянск. Они не в простых условиях организуют голосование. И хотел бы от всех нас - всем, кого я перечислил, (выразить - ред.) особые слова поддержки и особые слова благодарности за то, как они работают и как они в этих условиях сохраняют самообладание: и выполнение работы, и исполнение, как бы это сложно не было, норм закона", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ. Зампред Центризбиркома РФ, отметил, что люди в этих областях идут и голосуют "вопреки и не смотря". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, брянская область, курск, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф