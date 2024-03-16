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Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:25 16.03.2024 (обновлено: 22:56 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/ivleeva-1933549603.html
Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента
Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента
Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T19:25
2024-03-16T22:56
выборы президента россии — 2024
россия
анастасия ивлеева
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
выборы президента рф
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. "Та самая дверь", - написала Ивлеева в своем Telegram-канале под фото на избирательном участке, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.
https://ria.ru/20240315/kirkorov-1933242134.html
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россия, анастасия ивлеева, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, выборы президента рф, филипп киркоров, шоу-бизнес
Выборы президента России — 2024, Россия, Анастасия Ивлеева, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ, Филипп Киркоров, Шоу-бизнес
Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента

Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России.
«
"Та самая дверь", - написала Ивлеева в своем Telegram-канале под фото на избирательном участке, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.
Филипп Киркоров вместе с отцом Бедросом Киркоровым у избирательного участка в Москве
Филипп Киркоров пришел на избирательный участок в Москве вместе с отцом
15 марта, 14:46
 
Выборы президента России — 2024РоссияАнастасия ИвлееваЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФВыборы президента РФФилипп КиркоровШоу-бизнес
 
 
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