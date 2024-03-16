https://ria.ru/20240316/ivleeva-1933549603.html

Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента

Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T19:25

2024-03-16T19:25

2024-03-16T22:56

выборы президента россии — 2024

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анастасия ивлеева

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что проголосовала на выборах президента России. "Та самая дверь", - написала Ивлеева в своем Telegram-канале под фото на избирательном участке, намекая на слова певца Филиппа Киркорова "зашел не в ту дверь", сказанные им после скандальной вечеринки в московском клубе "Мутабор". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.

https://ria.ru/20240315/kirkorov-1933242134.html

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россия, анастасия ивлеева, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, выборы президента рф, филипп киркоров, шоу-бизнес