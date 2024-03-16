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В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы - РИА Новости, 16.03.2024
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09:59 16.03.2024
https://ria.ru/20240316/gosduma-1933436741.html
В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы
В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы - РИА Новости, 16.03.2024
В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы
Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, подготовят в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:59
2024-03-16T09:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
госдума рф
яна лантратова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, подготовят в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и принятие его до следующих выборов, заявила РИА Новости депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова, при этом в комитете ГД по госстроительству считают, что на проект потребуются отзывы Верховного суда и кабмина. "Подготовим с коллегами законопроект в кратчайшие сроки, чтобы было время на его рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти уже по новым правилам", - сказала парламентарий агентству. Она рассказала, что депутаты подготовят законопроект о наказании от пяти до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом. По её мнению, необходимо дополнить статью 141 УК РФ новыми квалифицирующими составами. "Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы – от пяти до восьми лет", - добавила депутат. При этом первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов отметил, что на законопроект потребуется заключение Верховного суда. "Рано говорить о решении комитета... это поправки в УК, а значит по регламенту требуется заключение Верховного суда. Да и позиция правительства", - сообщил он агентству. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/predosterezhenie-1933433259.html
https://ria.ru/20240316/vybory-1933422461.html
https://ria.ru/20240315/yod-1933376788.html
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политика, россия, госдума рф, яна лантратова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Госдума РФ, Яна Лантратова
В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы

Лантратова: Госдума подготовит проект о наказании за попытку сорвать выборы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, подготовят в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и принятие его до следующих выборов, заявила РИА Новости депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова, при этом в комитете ГД по госстроительству считают, что на проект потребуются отзывы Верховного суда и кабмина.
"Подготовим с коллегами законопроект в кратчайшие сроки, чтобы было время на его рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти уже по новым правилам", - сказала парламентарий агентству.
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Она рассказала, что депутаты подготовят законопроект о наказании от пяти до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом. По её мнению, необходимо дополнить статью 141 УК РФ новыми квалифицирующими составами.
"Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы – от пяти до восьми лет", - добавила депутат.
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При этом первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов отметил, что на законопроект потребуется заключение Верховного суда.
"Рано говорить о решении комитета... это поправки в УК, а значит по регламенту требуется заключение Верховного суда. Да и позиция правительства", - сообщил он агентству.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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