https://ria.ru/20240316/gosduma-1933436741.html

В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы

В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы - РИА Новости, 16.03.2024

В ГД разработают проект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы

Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, подготовят в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:59

2024-03-16T09:59

2024-03-16T09:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

госдума рф

яна лантратова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога, подготовят в кратчайшие сроки, чтобы было время на рассмотрение и принятие его до следующих выборов, заявила РИА Новости депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова, при этом в комитете ГД по госстроительству считают, что на проект потребуются отзывы Верховного суда и кабмина. "Подготовим с коллегами законопроект в кратчайшие сроки, чтобы было время на его рассмотрение и принятие до следующих выборов, которые должны, на наш взгляд, пройти уже по новым правилам", - сказала парламентарий агентству. Она рассказала, что депутаты подготовят законопроект о наказании от пяти до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом. По её мнению, необходимо дополнить статью 141 УК РФ новыми квалифицирующими составами. "Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы – от пяти до восьми лет", - добавила депутат. При этом первый зампредседателя комитета ГД по госстроительству Даниил Бессарабов отметил, что на законопроект потребуется заключение Верховного суда. "Рано говорить о решении комитета... это поправки в УК, а значит по регламенту требуется заключение Верховного суда. Да и позиция правительства", - сообщил он агентству. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/predosterezhenie-1933433259.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933422461.html

https://ria.ru/20240315/yod-1933376788.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, госдума рф, яна лантратова