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Более трех миллионов человек проголосовали онлайн на выборах президента
Более трех миллионов человек проголосовали онлайн на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
Более трех миллионов человек проголосовали онлайн на выборах президента
Более 3 миллионов человек приняли участие в электронном голосовании на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T15:47
2024-03-16T15:47
2024-03-16T15:47
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 3 миллионов человек приняли участие в электронном голосовании на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней - 3 000 005, получено бюллетеней - 2 981 251", - говорится в сообщении по состоянию на 15.21 мск. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, россия, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Более трех миллионов человек проголосовали онлайн на выборах президента
Более трех миллионов человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах