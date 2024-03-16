https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933485353.html

Беженцы из Палестины голосуют на выборах президента России в Чечне

Беженцы из Палестины голосуют на выборах президента России в Чечне - РИА Новости, 16.03.2024

Беженцы из Палестины голосуют на выборах президента России в Чечне

Беженцы из Палестины, имеющие российское гражданство, в Чечне принимают участие в выборах президента РФ, сообщает пресс-служба избиркома республики. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:14

2024-03-16T14:14

2024-03-16T14:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

палестина

грозный

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Беженцы из Палестины, имеющие российское гражданство, в Чечне принимают участие в выборах президента РФ, сообщает пресс-служба избиркома республики. В регион в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины, для которых в январе начато строительство пяти многоквартирных жилых домов за счет регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова. "Беженцы из Палестины, проживающие сейчас в Чеченской Республике, принимают участие в голосовании на выборах президента России. Они голосуют на избирательном участке № 293 на базе школы №1 села Автуры. Это ближайший пункт от лагеря "Горный ключ", где они временно размещены. Ранее палестинцы, имеющие российское гражданство, подали заявления для голосования по месту нахождения на ближайшем избирательном участке", - сообщает пресс-служба. По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участка, в том числе 4 временных, которые образованы на территориях воинских частей (7 временных участков, образованных на территориях лечебных учреждений и СИЗО № 1 г. Грозного, будут открыты в основной день голосования - 17 марта 2024 года). Организацией голосования на этих участках заняты более 4 600 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Явка на выборах президента России в первый день голосования в Чечне превысила 50%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/yavka-1933478326.html

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палестина

грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, палестина, грозный, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф