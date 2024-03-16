https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933482635.html

Дистанционно проголосовали уже более шести миллионов россиян

Дистанционно проголосовали уже более шести миллионов россиян - РИА Новости, 16.03.2024

Дистанционно проголосовали уже более шести миллионов россиян

Всего дистанционно на двух платформах проголосовали 6 миллионов 300 тысяч россиян, в основной день голосования это сумма может превысить 7 миллионов, сообщил... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:00

2024-03-16T14:00

2024-03-16T14:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Всего дистанционно на двух платформах проголосовали 6 миллионов 300 тысяч россиян, в основной день голосования это сумма может превысить 7 миллионов, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. В ходе сессии международной конференции "Цифровизация избирательного процесса: границы допустимого" в информцентре ЦИК Булаев представил иностранным участникам дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "На сию минуту на двух платформах проголосовало… 6 миллионов 300 тысяч граждан России проголосовали на сегодняшнюю минуту на двух платформах. Мы начинали с десяти тысяч. Я думаю, что завтра завершим, и эта сумма проголосовавших будет больше 7 миллионов человек", - сказал Булаев. По его данным, в Москве дистанционно проголосовали 2,8 миллиона избирателей, на федеральной платформе - 3,5 миллионов. ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. В 28 регионах голосование проходит на федеральной платформе, Москва использует свою собственную информационную систему. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходят три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933443780.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, москва, пермский край, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф