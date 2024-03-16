https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933459572.html

На приграничных участках под Псковом проголосовали около 2500 человек

На приграничных участках под Псковом проголосовали около 2500 человек - РИА Новости, 16.03.2024

На приграничных участках под Псковом проголосовали около 2500 человек

Около 2,5 тысяч избирателей проголосовали на приграничных территориях в Псковской области, где мобильные участки организованы в низкопольных автобусах, сообщил... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:00

2024-03-16T12:00

2024-03-16T12:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 2,5 тысяч избирателей проголосовали на приграничных территориях в Псковской области, где мобильные участки организованы в низкопольных автобусах, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. "Голосование на приграничных территориях происходит в низкопольных автобусах, где находится вся информация и сейфы, организовано видеонаблюдение и охрана. За первый день порядка 2,5 тысяч избирателей проголосовали на всех пяти участках", - сказал Сопов в ходе прямого включения из региона в ЦИК РФ. Он добавил, что на всех пяти переходах в трех приграничных районах организованы буфет-автобусы для избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/sushki-1933456702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

псковская область, политика, цик рф