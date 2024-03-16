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В ЛНР не зафиксировали происшествий на участках после первого дня выборов

В ЛНР не зафиксировали происшествий на участках после первого дня выборов - РИА Новости, 16.03.2024

В ЛНР не зафиксировали происшествий на участках после первого дня выборов

Происшествий на избирательных участках по итогам первого дня голосования на выборах президента РФ не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:05

2024-03-16T10:05

2024-03-16T10:05

выборы президента россии — 2024

луганская народная республика

политика

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Происшествий на избирательных участках по итогам первого дня голосования на выборах президента РФ не зафиксировано, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по ЛНР Виталий Кучеров. "На данный момент происшествий на избирательных участках не зафиксировано", - сообщил Кучеров. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, политика