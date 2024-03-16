https://ria.ru/20240316/golosovanie-1933417072.html

В Подмосковье открылись избирательные участки

В Подмосковье открылись избирательные участки - РИА Новости, 16.03.2024

В Подмосковье открылись избирательные участки

Все избирательные участки - 3936 - открылись в Подмосковье во второй день выборов президента РФ, сообщили в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:19

2024-03-16T08:19

2024-03-16T08:19

выборы президента россии — 2024

политика

московская область (подмосковье)

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ОДИНЦОВО, 15 мар - РИА Новости. Все избирательные участки - 3936 - открылись в Подмосковье во второй день выборов президента РФ, сообщили в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома. "В 8:00 в Подмосковье открылись 3 936 избирательных участков: 3 928 - образованы в общем порядке, а также восемь временных участков. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - отмечается в сообщении. Всего 3 936 участков открыты 16 марта, еще 49 временных участков откроются только 17 марта. Всего в Подмосковье организовано 3 985 избирательных участков, из них 3 928 - постоянных, 57 - временных. В регионе работают 36 283 членов комиссий. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933391478.html

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Варвара Скокшина

политика, московская область (подмосковье), россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф