https://ria.ru/20240316/evraev-1933516585.html

Ярославский губернатор проголосовал на выборах президента

Ярославский губернатор проголосовал на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

Ярославский губернатор проголосовал на выборах президента

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что проголосовал на выборах президента России на участке в здании медуниверситета. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:41

2024-03-16T16:41

2024-03-16T16:41

выборы президента россии — 2024

ярославская область

михаил евраев

россия

политика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что проголосовал на выборах президента России на участке в здании медуниверситета. "Сегодня выполнил гражданский долг и проголосовал очно на выборах президента Российской Федерации. Свой выбор сделал на избирательном участке в здании Ярославского государственного медицинского университета… Очень важно сделать свой выбор, так как это будет определять дальнейшее развитие нашей страны", - написал Евраев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что жители Ярославской области пользуются правом проголосовать на дому с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, михаил евраев, россия, политика