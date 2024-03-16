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Губернатор Ленинградской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Ленинградской области проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 16.03.2024

Губернатор Ленинградской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах президента РФ, сообщило областное правительство. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T11:51

2024-03-16T11:51

2024-03-16T11:51

выборы президента россии — 2024

александр дрозденко

политика

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах президента РФ, сообщило областное правительство. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отдал свой голос на выборах президента России. У главы региона есть традиция – голосовать вместе с семьей - в этот раз на избирательный участок в Лупполово он приехал со старшей дочерью", - говорится в сообщении. Голосование в Ленинградской области проходит на 1 тысяче постоянных избирательных участков и на 12 временных - в местах временного пребывания избирателей (больницы, воинские части, СИЗО). В Ивангороде образован избирательный участок для голосования граждан России, проживающих за рубежом, в частности, в Эстонии. Общая численность избирателей региона - 1 421 905 человек. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

россия

ленинградская область

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-16T11:51 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр дрозденко, политика, россия, ленинградская область