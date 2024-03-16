https://ria.ru/20240316/dorogi-1933564351.html

Немецкого журналиста впечатлили дороги в Запорожской области

Немецкого журналиста впечатлили дороги в Запорожской области - РИА Новости, 16.03.2024

Немецкого журналиста впечатлили дороги в Запорожской области

Немецкий журналист Томас Рёпер, приехавший на президентские выборы в Запорожскую область как наблюдатель, отметил, что голосование проходит "гладко", а также... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T20:56

2024-03-16T20:56

2024-03-16T21:53

выборы президента россии — 2024

запорожская область

россия

мелитополь

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Немецкий журналист Томас Рёпер, приехавший на президентские выборы в Запорожскую область как наблюдатель, отметил, что голосование проходит "гладко", а также обратил внимание на проведенную в регионе за два года большую работу по строительству дорог и назвал её впечатляющей. "Я уже третий раз наблюдатель - референдум, прошлый год и сейчас президентские выборы. У меня уже рука, как говорится, набита, и я вижу, что всё идет гладко, всё на месте. Мне уже даже стало чуть интереснее смотреть на то, как всё развивается здесь, поскольку я был в Мелитополе в марте 2022 года. Выборы штатно идут, организация уже отработана", - сказал Рёпер корреспонденту РИА Новости. Немецкий журналист также отметил изменения в Запорожской области, особенно строительство дорог. "Я не знаю, сколько сотен километров дорог сделано. Я помню, как в марте 2022 года мы пытались доехать из Крыма до Мелитополя по тому, что тогда называлось дорогой, и как это сейчас. Это впечатляет, что происходит, и не только здесь, в Запорожской области, но и в ДНР, в Мариуполе. То, как стараются, делают - это впечатляет", - добавил журналист. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933526955.html

запорожская область

россия

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Немецкий журналист о выборах в Запорожской области Немецкий журналист Томас Рёпер, приехавший на президентские выборы в Запорожскую область как наблюдатель, заявил, что все идет гладко. Также он отметил, что в области за два года проведена большая работа по строительству дорог - он назвал её впечатляющей. 2024-03-16T20:56 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, мелитополь, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф