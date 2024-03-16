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ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента
ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024
ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента
Электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили к 10.00 мск 79% избирателей, сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, отметив, что... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T10:11
2024-03-16T10:11
2024-03-16T10:27
выборы президента россии — 2024
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политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили к 10.00 мск 79% избирателей, сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, отметив, что "это очень высокая явка"."На федеральной платформе на сию минуту... 79% избирателей - взяли бюллетени. Проголосовало чуть меньше, а электронные бюллетени получили 79% избирателей, это очень высокая явка", - сказал Булаев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Николай Булаев, ЦИК РФ
ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента
ЦИК: на ДЭГ к 10:00 мск взяли бюллетени 79 процентов записавшихся