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ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента

ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента - РИА Новости, 16.03.2024

ЦИК оценил явку на дистанционном голосовании на выборах президента

Электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили к 10.00 мск 79% избирателей, сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, отметив, что... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T10:11

2024-03-16T10:11

2024-03-16T10:27

выборы президента россии — 2024

россия

политика

николай булаев

цик рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Электронные бюллетени в рамках выборов президента РФ получили к 10.00 мск 79% избирателей, сказал заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, отметив, что "это очень высокая явка"."На федеральной платформе на сию минуту... 79% избирателей - взяли бюллетени. Проголосовало чуть меньше, а электронные бюллетени получили 79% избирателей, это очень высокая явка", - сказал Булаев.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, николай булаев, цик рф