https://ria.ru/20240316/chechnya-1933506698.html

Явка на выборах в Чечне на 15:00 составила более 75 процентов

Явка на выборах в Чечне на 15:00 составила более 75 процентов - РИА Новости, 16.03.2024

Явка на выборах в Чечне на 15:00 составила более 75 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне на 15.00 составила 75,17%, сообщает республиканский избирком в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T15:58

2024-03-16T15:58

2024-03-16T15:58

выборы президента россии — 2024

политика

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леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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ГРОЗНЫЙ, 16 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне на 15.00 составила 75,17%, сообщает республиканский избирком в Telegram-канале. "По данным на 15.00 часов 16 марта, явка избирателей на выборах в Чеченской Республике составляет 75,17%. В голосовании приняли участие 614 072 избирателя из общего числа, включенных в списки избирателей", - говорится в сообщении избиркома республики. По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участка, в том числе 4 временных, которые образованы на территориях воинских частей (7 временных участков, образованных на территориях лечебных учреждений и СИЗО №1 города Грозного, будут открыты в основной день голосования - 17 марта 2024 года). Организацией голосования на этих участках заняты более 4,6 тысячи членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Явка на выборах президента России в первый день голосования в Чечне превысила 50%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933505903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф