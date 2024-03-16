https://ria.ru/20240316/cheburashka-1933485831.html

В Кургане избирателей на выборах встречает Чебурашка

В Кургане избирателей на выборах встречает Чебурашка - РИА Новости, 16.03.2024

В Кургане избирателей на выборах встречает Чебурашка

Жителей Кургана на избирательном участке во Дворце детского творчества на улице Гоголя встречает Чебурашка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:18

2024-03-16T14:18

2024-03-16T14:18

выборы президента россии — 2024

политика

россия

курган

курганская область

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

чебурашка

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Жителей Кургана на избирательном участке во Дворце детского творчества на улице Гоголя встречает Чебурашка, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе горадминистрации. "В дни выборов президента РФ на многих избирательных участках проходят праздничные концерты, мастер-классы, театральные представления, проводится викторина "Великие имена России. Курганская область". Данный персонаж был задействован для привлечения внимания к викторине", - сказала собеседница агентства. На видео Чебурашка ростом выше среднего человеческого встречает на входе внутри здания посетителей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Курганской области для голосования на выборах до 20.00 (18.00 мск) работают 799 избирательных участков. По данным на 20.00 15 марта, явка на выборах в Курганской области составила 38,68%, проголосовали более 246 тысяч избирателей.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933484678.html

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политика, россия, курган, курганская область, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, чебурашка, совет федерации рф