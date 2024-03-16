https://ria.ru/20240316/byulleten-1933433397.html

В Москве не получали сообщений о препятствиях в выдаче бумажных бюллетеней

В Москве не получали сообщений о препятствиях в выдаче бумажных бюллетеней - РИА Новости, 16.03.2024

В Москве не получали сообщений о препятствиях в выдаче бумажных бюллетеней

Московская городская избирательная комиссия не получала сообщений о препятствиях в выдаче бумажных бюллетеней на избирательных участках в Москве, сообщила... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:42

2024-03-16T09:42

2024-03-16T09:42

политика

москва

ольга кириллова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

московская городская избирательная комиссия

мосгоризбирком

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933121597_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_64d40e698e3708762ef3615d4476a66a.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия не получала сообщений о препятствиях в выдаче бумажных бюллетеней на избирательных участках в Москве, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Про бумажный бюллетень, я тоже хотела подчеркнуть, он присутствует, и те, кто не хотят использовать электронное голосование, имеют возможность реализовать свое право с помощью бумажного бюллетеня. Никаких препон не было, по крайней мере, никаких замечаний с мест, что кому-то не дают такую возможность, к нам не поступало", - рассказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933384326.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, ольга кириллова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком, совет федерации рф