https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933426199.html

В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет

В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет - РИА Новости, 16.03.2024

В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет

В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев, которому 23 февраля этого года исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T09:08

2024-03-16T09:08

2024-03-16T09:10

выборы президента россии — 2024

россия

джидинский район

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933426395_0:81:3498:2048_1920x0_80_0_0_83047308f99afff9874e711f68a5079a.jpg

УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев, которому 23 февраля этого года исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил в субботу медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "Ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев проголосовал на 102 участке села Оер Джидинского района. Одному из самых активных избирателей 23 февраля исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Отмечается, что несмотря на свой почтенный возраст, 100-летний ветеран интересуется политической жизнью страны и знает все новости, происходящие в районе, республике, стране и мире. Бадмаев - единственный ветеран Великой Отечественной войны, ныне проживающий в Джидинском районе Бурятии. Проходил службу в Монгольской Народной Республике с 1942 года. Награждён Орденом Отечественной войны II степени. В Бурятии голосование на выборах президента РФ проходит на более чем 800 избирательных участках. На 15 марта явка по республике составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933424971.html

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933346829.html

россия

джидинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, джидинский район, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, общество