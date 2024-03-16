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В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет - РИА Новости, 16.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:08 16.03.2024 (обновлено: 09:10 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933426199.html
В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет
В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет - РИА Новости, 16.03.2024
В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет
В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев, которому 23 февраля этого года исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T09:08
2024-03-16T09:10
выборы президента россии — 2024
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джидинский район
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
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общество
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УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев, которому 23 февраля этого года исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил в субботу медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "Ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев проголосовал на 102 участке села Оер Джидинского района. Одному из самых активных избирателей 23 февраля исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Отмечается, что несмотря на свой почтенный возраст, 100-летний ветеран интересуется политической жизнью страны и знает все новости, происходящие в районе, республике, стране и мире. Бадмаев - единственный ветеран Великой Отечественной войны, ныне проживающий в Джидинском районе Бурятии. Проходил службу в Монгольской Народной Республике с 1942 года. Награждён Орденом Отечественной войны II степени. В Бурятии голосование на выборах президента РФ проходит на более чем 800 избирательных участках. На 15 марта явка по республике составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933424971.html
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россия, джидинский район, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Джидинский район, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Общество
В Бурятии проголосовал ветеран, которому исполнилось сто лет

В Бурятии проголосовал ветеран, которому 23 февраля исполнилось сто лет

© Медиацентр Выборы Президента/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев принял участие в выборах президента России
Ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев принял участие в выборах президента России
© Медиацентр Выборы Президента/Telegram
Ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев принял участие в выборах президента России
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 16 мар – РИА Новости. В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны Жаргал Бадмаев, которому 23 февраля этого года исполнилось 100 лет, принял участие в выборах президента России, проголосовав на дому, сообщил в субботу медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона.
"Ветеран Великой Отечественной Войны Жаргал Боролдоевич Бадмаев проголосовал на 102 участке села Оер Джидинского района. Одному из самых активных избирателей 23 февраля исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.
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Отмечается, что несмотря на свой почтенный возраст, 100-летний ветеран интересуется политической жизнью страны и знает все новости, происходящие в районе, республике, стране и мире.
Бадмаев - единственный ветеран Великой Отечественной войны, ныне проживающий в Джидинском районе Бурятии. Проходил службу в Монгольской Народной Республике с 1942 года. Награждён Орденом Отечественной войны II степени.
В Бурятии голосование на выборах президента РФ проходит на более чем 800 избирательных участках. На 15 марта явка по республике составила 40,02%, проголосовали 270,1 тысячи человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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В КБР ветеран принял участие в голосовании в 105 лет
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Выборы президента России — 2024РоссияДжидинский районЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай ХаритоновОбщество
 
 
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