https://ria.ru/20240316/bliny-1933468064.html
Диетолог рассказал, как сделать блины более полезными
Диетолог рассказал, как сделать блины более полезными - РИА Новости, 16.03.2024
Диетолог рассказал, как сделать блины более полезными
Блины на растительном "молоке" не станут более полезными, для того, чтобы их сделать менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков, сахара,... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:45
2024-03-16T12:45
2024-03-16T12:45
общество
антонина стародубова
масленица
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блины на растительном "молоке" не станут более полезными, для того, чтобы их сделать менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков, сахара, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Замена молока на продукты из растительного сырья, которые часто называют растительным "молоком", возможна, если вы желаете придать блинам необычный оттенок вкуса. Современные технологии позволяют выпускать напитки из растительного сырья злаковых, бобовых, орехов или семян по цвету, консистенции и даже некоторым вкусовым свойствам похожими на молоко, но сравнивать с молоком их некорректно", - рассказала Стародубова. Диетолог отметила, что пищевая ценность этих продуктов будет зависеть от вида сырья и состава ингредиентов, средняя калорийность составляет 50-60 ккал на 100 граммов, а основная пищевая ценность приходится на углеводы, исключение составляют напитки из орехов и семян, в них содержание углеводов ниже, а содержание жиров более высокое. "Для того, чтобы сделать блины менее калорийным блюдом, можно сократить количество яичных желтков и сахара в рецепте, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Замена хотя бы части рафинированной муки высшего сорта на цельнозерновую позволит при приготовлении блинного теста обогатить состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами", - подчеркнула Стародубова. Собеседница агентства добавила, что необходимо учитывать, что и даже в случае изменения ингредиентов в составе, блины – достаточно тяжелое для усвоения и калорийное блюдо, поэтому главное правило – соблюдать умеренность и избегать переедания. "Блины, как и другую выпечку, не рекомендуется употреблять ежедневно, их ограниченно можно включать в рацион при отсутствии противопоказаний. Так людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют уменьшить", - сказала диетолог.
https://ria.ru/20240315/bliny-1933335818.html
https://ria.ru/20240304/bliny-1806052939.html
https://ria.ru/20231221/dolgoletie-1916909581.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, антонина стародубова, масленица
Общество, Антонина Стародубова, Масленица
Диетолог рассказал, как сделать блины более полезными
Диетолог посоветовала использовать меньше сахара и яичных желтков в блинах
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блины на растительном "молоке" не станут более полезными, для того, чтобы их сделать менее калорийными, можно сократить количество яичных желтков, сахара, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Замена молока на продукты из растительного сырья, которые часто называют растительным "молоком", возможна, если вы желаете придать блинам необычный оттенок вкуса. Современные технологии позволяют выпускать напитки из растительного сырья злаковых, бобовых, орехов или семян по цвету, консистенции и даже некоторым вкусовым свойствам похожими на молоко, но сравнивать с молоком их некорректно", - рассказала Стародубова.
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Диетолог отметила, что пищевая ценность этих продуктов будет зависеть от вида сырья и состава ингредиентов, средняя калорийность составляет 50-60 ккал на 100 граммов, а основная пищевая ценность приходится на углеводы, исключение составляют напитки из орехов и семян, в них содержание углеводов ниже, а содержание жиров более высокое.
"Для того, чтобы сделать блины менее калорийным блюдом, можно сократить количество яичных желтков и сахара в рецепте, использовать молоко и кисломолочные продукты пониженной жирности. Замена хотя бы части рафинированной муки высшего сорта на цельнозерновую позволит при приготовлении блинного теста обогатить состав блюда витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами", - подчеркнула Стародубова.
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Собеседница агентства добавила, что необходимо учитывать, что и даже в случае изменения ингредиентов в составе, блины – достаточно тяжелое для усвоения и калорийное блюдо, поэтому главное правило – соблюдать умеренность и избегать переедания.
"Блины, как и другую выпечку, не рекомендуется употреблять ежедневно, их ограниченно можно включать в рацион при отсутствии противопоказаний. Так людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют уменьшить", - сказала диетолог.
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