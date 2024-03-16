https://ria.ru/20240316/bespilotnik-1933526955.html

В Запорожской области беспилотник атаковал избирательный участок

В Запорожской области беспилотник атаковал избирательный участок - РИА Новости, 16.03.2024

В Запорожской области беспилотник атаковал избирательный участок

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил глава запорожского... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T17:23

2024-03-16T17:23

2024-03-16T17:23

выборы президента россии — 2024

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запорожская область

владимир рогов

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области, пострадавших нет, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Боевики ВСУ сбросили снаряд с БПЛА на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, владимир рогов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, вооруженные силы украины, совет федерации рф, цик рф