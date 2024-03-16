https://ria.ru/20240316/belgorod-1933461828.html

Washington Post убедилась, что жители Белгорода намерены идти на выборы

Washington Post убедилась, что жители Белгорода намерены идти на выборы - РИА Новости, 16.03.2024

Washington Post убедилась, что жители Белгорода намерены идти на выборы

Жители Белгорода, несмотря на продолжающиеся украинские атаки, намерены идти на выборы, пишет американская газета Washington Post, поговорившая с местными... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:14

2024-03-16T12:14

2024-03-16T12:14

выборы президента россии — 2024

белгород

украина

киев

вячеслав гладков

николай лебедев

игорь лазарев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жители Белгорода, несмотря на продолжающиеся украинские атаки, намерены идти на выборы, пишет американская газета Washington Post, поговорившая с местными жителями. Одна из жительниц города Яна Михичук, чье жилье пострадало в результате обстрела, заявила изданию, что удары ее не напугали и она все равно пойдет на выборы. Ее соседка Лола Муслимова тоже заявила, что планирует голосовать. Как рассказал медик из состава сил территориальной обороны Белгорода, нападения повысили его мотивацию к выполнению своего гражданского долга. "Я никогда не был по-настоящему политическим человеком — я никогда раньше не голосовал... Но теперь я буду голосовать из принципа", — сказал он. Начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев в интервью изданию заявил, что "ситуация остается неспокойной, но, тем не менее, ведется мирная жизнь". "Люди понимают, что вооруженные силы проделывают большую работу, чтобы защитить нас. Я бы не сказал, что опасность находится на критическом уровне.… Паники нет", - отметил он. Как пишет Washington Post, член городского совета Белгорода Вадим Радченко заявил, что стратегия Украины по срыву голосования и разжиганию гнева приводит к обратным результатам. "Эффект обратный: когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются... А как приграничный город, который на протяжении всей истории отражал внешние нападения, в Белгороде есть ощущение, что за нами стоит целая страна... Это генетическое", — сказал Радченко. По мнению издания, "нет никаких признаков того, что усилия (Киева) увенчались успехом". За последние несколько дней Белгород, Белгородский район, а также несколько других муниципалитетов региона подвергались неоднократным атакам с украинской стороны. В субботу утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, свыше 50% белгородцев с учетом досрочного голосования на 15.00 пятницы приняли участие в выборах президента РФ, несмотря на сложную обстановку в области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240316/belgorod-1933439137.html

https://ria.ru/20240315/gibel-1933227714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, украина, киев, вячеслав гладков, николай лебедев, игорь лазарев, вооруженные силы украины, совет федерации рф, общество