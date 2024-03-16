Washington Post убедилась, что жители Белгорода намерены идти на выборы
Washington Post: жители Белгорода пойдут на выборы, несмотря на атаки
Выборы президента России. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Жители Белгорода, несмотря на продолжающиеся украинские атаки, намерены идти на выборы, пишет американская газета Washington Post, поговорившая с местными жителями.
Одна из жительниц города Яна Михичук, чье жилье пострадало в результате обстрела, заявила изданию, что удары ее не напугали и она все равно пойдет на выборы. Ее соседка Лола Муслимова тоже заявила, что планирует голосовать.
Как рассказал медик из состава сил территориальной обороны Белгорода, нападения повысили его мотивацию к выполнению своего гражданского долга. "Я никогда не был по-настоящему политическим человеком — я никогда раньше не голосовал... Но теперь я буду голосовать из принципа", — сказал он.
Начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев в интервью изданию заявил, что "ситуация остается неспокойной, но, тем не менее, ведется мирная жизнь". "Люди понимают, что вооруженные силы проделывают большую работу, чтобы защитить нас. Я бы не сказал, что опасность находится на критическом уровне.… Паники нет", - отметил он.
Как пишет Washington Post, член городского совета Белгорода Вадим Радченко заявил, что стратегия Украины по срыву голосования и разжиганию гнева приводит к обратным результатам. "Эффект обратный: когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются... А как приграничный город, который на протяжении всей истории отражал внешние нападения, в Белгороде есть ощущение, что за нами стоит целая страна... Это генетическое", — сказал Радченко.
По мнению издания, "нет никаких признаков того, что усилия (Киева) увенчались успехом".
За последние несколько дней Белгород, Белгородский район, а также несколько других муниципалитетов региона подвергались неоднократным атакам с украинской стороны. В субботу утром губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли, трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
По данным председателя избирательной комиссии региона Игоря Лазарева, свыше 50% белгородцев с учетом досрочного голосования на 15.00 пятницы приняли участие в выборах президента РФ, несмотря на сложную обстановку в области.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.