https://ria.ru/20240316/ataki-1933507583.html

Памфилова рассказала, сколько заблокировали атак на ресурсы ДЭГ

Памфилова рассказала, сколько заблокировали атак на ресурсы ДЭГ - РИА Новости, 16.03.2024

Памфилова рассказала, сколько заблокировали атак на ресурсы ДЭГ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 160 тысяч кибератак, основной удар пришелся... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T16:02

2024-03-16T16:02

2024-03-16T16:32

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на ресурсы дистанционного электронного голосования заблокировано 160 тысяч кибератак, основной удар пришелся на портал голосования, 30 тысяч атак - на портал наблюдения за ДЭГ."С начала голосования было заблокировано 160 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основным ударам подвергался непосредственно портал голосования, где голосуют. Это было 130 тысяч DDоS-атак, почти 30 тысяч атак - на портал наблюдения за ДЭГ", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, технологии, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), цик рф, совет федерации рф, николай харитонов