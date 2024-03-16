https://ria.ru/20240316/arktika-1933326965.html

Угроза придет с Севера. Ученые предсказали коллапс главного региона планеты

Угроза придет с Севера. Ученые предсказали коллапс главного региона планеты - РИА Новости, 16.03.2024

Угроза придет с Севера. Ученые предсказали коллапс главного региона планеты

Климатологи уточнили, когда Северный Ледовитый океан полностью освободится ото льда. Судя по новым данным, переломный момент наступит раньше, чем ожидали. Чем... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:00

2024-03-16T08:05

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институт географии ран

арктика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Климатологи уточнили, когда Северный Ледовитый океан полностью освободится ото льда. Судя по новым данным, переломный момент наступит раньше, чем ожидали. Чем это грозит планете — в материале РИА Новости.Пугающие прогнозы о безледной АрктикеНесколько лет назад британский ученый Питер Уэдэмс выпустил книгу "Прощай, лед". Опытный полярник, совершивший полсотни экспедиций в Арктику, доказывал, что климат меняется катастрофически быстро."В ближайшие два года летом Арктика будет освобождаться ото льда. Вы сможете пересечь Северный полюс на корабле", — говорил он в интервью газете The Guardian в 2016-м.Прогнозы Уэдэмса не сбылись, и коллеги обвинили его в алармизме. Модели тех лет указывали, что первые безледные дни в Арктике наступят к середине столетия. Однако в последние годы сроки хотят сдвинуть влево. Так, недавно ученые из Южной Кореи и Канады заявили, что ждать этого следует уже к 2030-му."Безледный Северный Ледовитый океан" — так в литературе нередко называют переход от "белой" к "синей" Арктике."Но это лишь журналистский термин для привлечения внимания, — поясняет климатолог, академик Владимир Семенов из Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Института географии РАН. — Арктика не будет постоянно свободна от морского льда. Зимой он сохранится при любых условиях, если только глобальная температура не повысится градусов на десять и больше, как 80 миллионов лет назад. В обозримом будущем такое нам не грозит".Фактически же речь идет о том, что в океане останется минимум морского льда — менее одного миллиона квадратных километров."Летом, возможно, морские льды будут временно таять на месяц-два в центральной части на Северном полюсе", — уточняет исследователь.Самые мощные многолетние льды, толщина которых достигает более шести метров, — у Канадского Арктического архипелага. Они не тают круглый год, сохраняясь даже в самый теплый месяц — сентябрь."Но со временем лед может исчезнуть и там", — считает академик Семенов.Точка невозвратаСогласно новым данным, опубликованным в журнале Nature Reviews Earth & Environment, Арктика освободится ото льда на десять лет раньше, чем предсказывали.Авторы проанализировали все климатические модели, которые легли в основу Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованного в 2021-м. Моделировать такие процессы сложно — нужно учесть влияние атмосферных и океанских течений, перенос тепла между этими системами, массу внешних факторов. Поэтому разброс прогнозов довольно велик. Тем не менее ученые склоняются к тому, что впервые лед в Арктике исчезнет до конца десятилетия — к 2030 году. Регулярные безледные периоды в Арктике установятся между 2035-м и 2067-м, если антропогенное воздействие на атмосферу останется сильным, пишут исследователи.Где хайп, а где — точность"Судя по нынешним условиям, совершенно исключено, что это произойдет в ближайшие десятилетия, — считает Владимир Семенов. — В среднем за год остается порядка трех миллионов квадратных километров льда, он не сможет так быстро растаять. Тем более никаких предпосылок нет. До сих пор не обновлен рекорд по минимуму морского льда в сентябре 2012-го".Дискуссии вокруг таяния Арктики небеспочвенны: там температура растет быстрее, чем в других частях планеты. Это явление называют арктическим усилением, причины и механизмы которого до конца не установлены.За последние 40 лет площадь ледового покрова сократилась с семи до четырех миллионов квадратных километров, что сравнимо с территорией Индии."С 2005-го морской лед исчезает в два раза быстрее по сравнению с концом XX века", — отмечает академик Семенов.Переход от вечнозамерзшей Арктики к периодам безледности знаменует собой новый климатический этап. Последний раз такое происходило 80 миллионов лет назад. Это сильно повлияет на экологию планеты. Отсутствие ледяного покрова на значительной части Северного Ледовитого океана снизит альбедо (способность поверхности отражать солнечные лучи) и изменит радиационный баланс, что, в свою очередь, усилит парниковый эффект. Больше всего пострадает опять же Арктика.Открытая вода усилит береговую эрозию, что приведет к разрушению населенных пунктов. Существование животных, жизненный цикл которых зависит от морского льда, — тюлени, белые медведи, косатки и многие другие — окажется под угрозой. Потепление арктических вод усилит размножение водорослей и планктона, что привлечет южных рыб. Для экономики региона отсутствие льда станет несомненным плюсом. Чего не скажешь об экологии.

https://ria.ru/20210228/arktika-1599152226.html

https://ria.ru/20231213/arktika-1915634465.html

арктика

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, климат, лед, география, институт географии ран, арктика