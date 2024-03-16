https://ria.ru/20240316/antropova-1933482816.html

Одна из старейших жительниц Курганской области проголосовала на выборах

Одна из старейших жительниц Курганской области проголосовала на выборах - РИА Новости, 16.03.2024

Одна из старейших жительниц Курганской области проголосовала на выборах

Одна из старейших жительниц Курганской области Анастасия Антропова в 95 лет пришла в субботу, в день выборов президента России, на избирательный участок,... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T14:00

2024-03-16T14:00

2024-03-16T14:00

выборы президента россии — 2024

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мар – РИА Новости. Одна из старейших жительниц Курганской области Анастасия Антропова в 95 лет пришла в субботу, в день выборов президента России, на избирательный участок, сообщила областная избирательная комиссия. "На выборах президента России в городе Шадринске проголосовала 95-летняя Анастасия Фёдоровна Антропова, которая решила проголосовать не на дому, а прийти на избирательный участок", - говорится в сообщении. По данным облизбиркома, в пятницу на выборах президента России в Частоозерском муниципальном округе проголосовала вне помещения для голосования - на дому - Елена Верхозина, которой исполнилось 99 лет. В Курганской области для голосования на выборах работают 799 избирательных участков. По данным на 20.00 15 марта, явка на выборах в Курганской области составила 38,68%, проголосовали более 246 тысяч избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/golosovanie-1933346829.html

курганская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

курганская область