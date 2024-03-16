https://ria.ru/20240316/aktsiya-1933465868.html

В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО

В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО - РИА Новости, 16.03.2024

В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО

Фестиваль в поддержку специальной военной операции "Мы вместе" проводят в Магаданской области в дни выборов президента РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T12:36

2024-03-16T12:36

2024-03-16T12:36

надежные люди

магаданская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933465221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4604a08bfead60fc7568b9d2202e579b.jpg

МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Фестиваль в поддержку специальной военной операции "Мы вместе" проводят в Магаданской области в дни выборов президента РФ, сообщает правительство региона. "В дни выборов президента Российской Федерации в учреждениях культуры и образования проходят мастер-классы по изготовлению амулетов, патриотических открыток и сувениров, которые отправят колымским бойцам на специальную военную операцию. Такой мастер-класс, в рамках фестиваля, развернулся и во Дворце детского и юношеского творчества. Педагоги-наставники обучают взрослых и детей мастерить обереги, открытки и сувениры - всё то, что сможет поддержать моральных дух участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что все работы, сделанные руками жителей в дни голосования, отправят в зону проведения специальной операции. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магаданская область