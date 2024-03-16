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В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО
В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО - РИА Новости, 16.03.2024
В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО
Фестиваль в поддержку специальной военной операции "Мы вместе" проводят в Магаданской области в дни выборов президента РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T12:36
2024-03-16T12:36
2024-03-16T12:36
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магаданская область
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МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Фестиваль в поддержку специальной военной операции "Мы вместе" проводят в Магаданской области в дни выборов президента РФ, сообщает правительство региона. "В дни выборов президента Российской Федерации в учреждениях культуры и образования проходят мастер-классы по изготовлению амулетов, патриотических открыток и сувениров, которые отправят колымским бойцам на специальную военную операцию. Такой мастер-класс, в рамках фестиваля, развернулся и во Дворце детского и юношеского творчества. Педагоги-наставники обучают взрослых и детей мастерить обереги, открытки и сувениры - всё то, что сможет поддержать моральных дух участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Уточняется, что все работы, сделанные руками жителей в дни голосования, отправят в зону проведения специальной операции. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
В дни выборов в Магаданской области проводят акцию в поддержку СВО
В дни выборов в Магаданской области проводят акцию "Мы вместе" в поддержку СВО
МАГАДАН, 16 мар - РИА Новости. Фестиваль в поддержку специальной военной операции "Мы вместе" проводят в Магаданской области в дни выборов президента РФ, сообщает правительство региона.
"В дни выборов президента Российской Федерации в учреждениях культуры и образования проходят мастер-классы по изготовлению амулетов, патриотических открыток и сувениров, которые отправят колымским бойцам на специальную военную операцию. Такой мастер-класс, в рамках фестиваля, развернулся и во Дворце детского и юношеского творчества. Педагоги-наставники обучают взрослых и детей мастерить обереги, открытки и сувениры - всё то, что сможет поддержать моральных дух участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все работы, сделанные руками жителей в дни голосования, отправят в зону проведения специальной операции.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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