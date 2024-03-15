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Дубинский: офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда - РИА Новости, 15.03.2024
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19:26 15.03.2024 (обновлено: 23:50 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933344557.html
Дубинский: офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда
Дубинский: офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда - РИА Новости, 15.03.2024
Дубинский: офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, утверждает в своем Telegram-канале, что офис Владимира... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:26
2024-03-15T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, утверждает в своем Telegram-канале, что офис Владимира Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины (КСУ). Ранее Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства. "Без разрешения КСУ в ОП (офисе Зеленского - ред.) могут попытаться за Зеленским эти полномочия сохранить. С решением... эти полномочия точно будут утрачены", - написал Дубинский. Он пояснил, что одной из причин, по которой офис Зеленского не готов идти в КСУ по вопросу его легитимности после 20 мая, может заключаться в том, что статьей 108 Конституции Украины предусмотрено, что после истечения пятилетнего срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный президент Украины. В то же время, как отмечает Дубинский, согласно статьи 112 Конституции Украины, если и. о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и. о. президента точно теряет полномочия. В частности, речь идет о таких функциях, как обращения с посланиями к народу, возможность назначать внеочередные выборы Рады или прекращать ее полномочия, назначать на должность или освобождать от нее генпрокурора страны, назначать половину состава КСУ и состав совета Нацбанка Украины. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как заявили 6 марта в Центральной избирательной комиссии Украины, проблем с легитимностью у Зеленского после 20 мая не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931550393.html
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899958.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Дубинский: офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда

Депутат Дубинский: офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, утверждает в своем Telegram-канале, что офис Владимира Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения конституционного суда Украины (КСУ).
Ранее Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Бывший премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.
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"Без разрешения КСУ в ОП (офисе Зеленского - ред.) могут попытаться за Зеленским эти полномочия сохранить. С решением... эти полномочия точно будут утрачены", - написал Дубинский.
Он пояснил, что одной из причин, по которой офис Зеленского не готов идти в КСУ по вопросу его легитимности после 20 мая, может заключаться в том, что статьей 108 Конституции Украины предусмотрено, что после истечения пятилетнего срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный президент Украины. В то же время, как отмечает Дубинский, согласно статьи 112 Конституции Украины, если и. о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и. о. президента точно теряет полномочия.
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В частности, речь идет о таких функциях, как обращения с посланиями к народу, возможность назначать внеочередные выборы Рады или прекращать ее полномочия, назначать на должность или освобождать от нее генпрокурора страны, назначать половину состава КСУ и состав совета Нацбанка Украины.
В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
Как заявили 6 марта в Центральной избирательной комиссии Украины, проблем с легитимностью у Зеленского после 20 мая не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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