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В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей

В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей - РИА Новости, 15.03.2024

В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей

Молодая женщина пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, произошедшее не повлияло на ход голосования, сообщила... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:45

2024-03-15T21:45

2024-03-15T21:45

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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Молодая женщина пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, произошедшее не повлияло на ход голосования, сообщила председатель республиканского избиркома Жанна Моргоева. "К сожалению, неприятное происшествие в завершение первого дня голосования произошло в Моздокском районе. Молодая женщина залила списки избирателей йодом. Произошедшее никак не повлияло на процесс голосования. К тому же испорчен был лишь угол списка", - цитируются слова Моргоевой в Telegram-канале республиканского избиркома. Она также добавила, что в настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, моздокский район, цик рф, совет федерации рф