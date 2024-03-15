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В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:45 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/yod-1933376788.html
В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей
В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей - РИА Новости, 15.03.2024
В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей
Молодая женщина пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, произошедшее не повлияло на ход голосования, сообщила... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:45
2024-03-15T21:45
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политика
моздокский район
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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Молодая женщина пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, произошедшее не повлияло на ход голосования, сообщила председатель республиканского избиркома Жанна Моргоева. "К сожалению, неприятное происшествие в завершение первого дня голосования произошло в Моздокском районе. Молодая женщина залила списки избирателей йодом. Произошедшее никак не повлияло на процесс голосования. К тому же испорчен был лишь угол списка", - цитируются слова Моргоевой в Telegram-канале республиканского избиркома. Она также добавила, что в настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, моздокский район, цик рф, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Моздокский район, ЦИК РФ, Совет Федерации РФ
В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей

В Моздокском районе Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве
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ПЯТИГОРСК, 15 мар - РИА Новости. Молодая женщина пролила йод на списки избирателей на участке в Моздокском районе Северной Осетии, произошедшее не повлияло на ход голосования, сообщила председатель республиканского избиркома Жанна Моргоева.
"К сожалению, неприятное происшествие в завершение первого дня голосования произошло в Моздокском районе. Молодая женщина залила списки избирателей йодом. Произошедшее никак не повлияло на процесс голосования. К тому же испорчен был лишь угол списка", - цитируются слова Моргоевой в Telegram-канале республиканского избиркома.
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Она также добавила, что в настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоздокский районЦИК РФСовет Федерации РФ
 
 
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