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ЦИК: в ДНР высокая явка на выборах, несмотря на провокации Киева

ЦИК: в ДНР высокая явка на выборах, несмотря на провокации Киева - РИА Новости, 15.03.2024

ЦИК: в ДНР высокая явка на выборах, несмотря на провокации Киева

Жители Донецкой народной республики продемонстрировали высокую явку, несмотря на провокации Киева, рассказал журналистам председатель республиканской... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:13

2024-03-15T22:13

2024-03-15T22:13

выборы президента россии — 2024

политика

донецкая народная республика

россия

киев

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. Жители Донецкой народной республики продемонстрировали высокую явку, несмотря на провокации Киева, рассказал журналистам председатель республиканской избирательной комиссии Владимир Высоцкий. Он добавил, что в республиканских пабликах в соцсетях распространяются провокации с целью запугать жителей ДНР. "Пытаются запугивать. Распространять в Сети различные призывы к избирателям, ни под каким видом не посещать избирательные участки, не ходить на них. Это запугивание. Но это у них не получается, люди идут, идут, идут", - заявил Высоцкий. Очное голосование на выборах президента России началось в ДНР 15 марта. Досрочное голосование проходило с 25 февраля. Помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также для жителей региона будет организована возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего в пятницу свою работу начали 626 таких участковых избирательных комиссий. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР уже составила 57,84%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

донецкая народная республика

россия

киев

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политика, донецкая народная республика, россия, киев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владимир путин