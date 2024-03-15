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Явка на выборах президента РФ в Дагестане на 15.00 превысила 17 процентов

Явка на выборах президента РФ в Дагестане на 15.00 превысила 17 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента РФ в Дагестане на 15.00 превысила 17 процентов

Явка на выборах президента России в Дагестане к 15.00 первого дня голосования составила 17,46%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии республики. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:19

2024-03-15T16:19

2024-03-15T16:19

выборы президента россии — 2024

политика

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совет федерации рф

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МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России в Дагестане к 15.00 первого дня голосования составила 17,46%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии республики. "Выборы президента России: 15 марта 2024 года по состоянию на 15.00 часов проголосовали 17,46% избирателей, включенных в списки для голосования", – говорится в сообщении. В пятницу в 8.00 в Дагестане открылся 1861 избирательный участок для голосования на выборах президента России. По данным избиркома, в республике более 1,7 миллиона избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T16:19 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, совет федерации рф