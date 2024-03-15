Wildberries предоставил продавцам отчеты о возмещении убытков после пожара

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Wildberries предоставил всем продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара на складе компании в Шушарах, отчеты о возмещении убытков - площадка продолжит перечислять компенсации еженедельно, рассказали РИА Новости в компании.В начале марта Wildberries начал предоставлять методику расчета и отчеты о возмещении убытков продавцам, чей товар был утрачен в Шушарах. Документы загружаются в личный кабинет на портале селлера поэтапно. В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это. Платежи начнутся только после того, как стороны договорятся о полном размере и графике выплат."Отчеты всем продавцам, чей товар пострадал при пожаре в Шушарах, загружены в личный кабинет 15 марта. В документе селлеры смогут найти методику расчета, полную сумму возмещения, график выплат", - сообщили в компании.Там также напомнили, что площадка продолжает перечислять компенсацию еженедельно, однако график выплат индивидуален для каждого селлера и зависит от многих параметров: некоторым продавцам уже перечислена полная сумма возмещения, некоторые - получат ее в течение нескольких недель.Склад Wildberries в Шушарах (районе Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Компания начала перечислять частичные предварительные выплаты продавцам 15 января.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Wildberries предоставил всем продавцам, чьи товары пострадали из-за пожара на складе компании в Шушарах, отчеты о возмещении убытков - площадка продолжит перечислять компенсации еженедельно, рассказали РИА Новости в компании.
В начале марта Wildberries начал предоставлять методику расчета и отчеты о возмещении убытков продавцам, чей товар был утрачен в Шушарах. Документы загружаются в личный кабинет на портале селлера поэтапно. В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это. Платежи начнутся только после того, как стороны договорятся о полном размере и графике выплат.
"Отчеты всем продавцам, чей товар пострадал при пожаре в Шушарах, загружены в личный кабинет 15 марта. В документе селлеры смогут найти методику расчета, полную сумму возмещения, график выплат", - сообщили в компании.
Там также напомнили, что площадка продолжает перечислять компенсацию еженедельно, однако график выплат индивидуален для каждого селлера и зависит от многих параметров: некоторым продавцам уже перечислена полная сумма возмещения, некоторые - получат ее в течение нескольких недель.
Склад Wildberries в Шушарах (районе Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Компания начала перечислять частичные предварительные выплаты продавцам 15 января.
На подмосковном складе Wildberries произошла массовая драка
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