https://ria.ru/20240315/vybory-1933383286.html

В Оренбуржье отстранили члена избиркома за передачу данных избирателей

В Оренбуржье отстранили члена избиркома за передачу данных избирателей - РИА Новости, 15.03.2024

В Оренбуржье отстранили члена избиркома за передачу данных избирателей

Суд Понамаревского района Оренбуржья отстранил от работы члена избирательной комиссии, назначенного партией КПРФ, который передал списки избирателей третьим... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:13

2024-03-15T22:13

2024-03-15T22:13

выборы президента россии — 2024

политика

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УФА, 15 мар - РИА Новости. Суд Понамаревского района Оренбуржья отстранил от работы члена избирательной комиссии, назначенного партией КПРФ, который передал списки избирателей третьим лицам, сообщили в избиркоме Оренбургской области. "Решением Пономаревского районного суда Оренбургской области по иску участковой избирательной комиссии избирательного участка №1444 отстранен от работы член комиссии с правом решающего голоса, назначенный в состав комиссии по предложению партии КПРФ, Жидкова Галина Викторовна", - говорится в сообщении. В областной избирательной комиссии пояснили, что основанием подачи административного иска стали незаконные действия члена комиссии, который передал персональные данные избирателей из списка избирателей третьим лицам. Решение суда подлежит немедленному исполнению, член комиссии отстраняется от работы до завершения выборов, добавили в ведомстве. "К сожалению, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда отдельные представители политической партии злоупотребляют своим правом и грубо нарушают закон. Члены комиссий несут ответственность за сохранность персональных данных, содержащихся в списках избирателей, доступ к которым ограничен целями, указанными в избирательном законодательстве. Именно поэтому существует строгий запрет на копирование списков избирателей, иных документов, содержащих персонифицированные данные", - приводятся слова председателя избиркома Оренбургской области Евгении Ивлевой. По данным ведомства, в первый день голосования на выборах президента России в Оренбуржье явка составила 40.01%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933237111.html

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политика, оренбургская область, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, кпрф, совет федерации рф