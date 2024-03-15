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Явка на выборах президента в Петербурге превысила 30 процентов

Явка на выборах президента в Петербурге превысила 30 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Петербурге превысила 30 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по итогам первого дня составила 30,57%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:08

2024-03-15T22:08

2024-03-15T22:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге по итогам первого дня составила 30,57%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин. "Первый день голосования на выборах президента России в Санкт-Петербурге завершен. Работа участковых избирательных комиссий прошла организованно. Несмотря на дождливую погоду, жители Санкт-Петербурга активно шли голосовать целыми семьями на избирательные участки, и день закончился при высокой явке. На конец дня явка составила 30,57%", – написал он в своем Telegram-канале. В Петербурге в пятницу открылись 1947 избирательных участков во всех районах города. Также работают 47 временных участков, которые расположены в медицинских и социальных учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в Центре учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства. С 15 по 17 марта здесь можно проголосовать на выборах президента России. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, санкт-петербург