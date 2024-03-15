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Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента

Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024

Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента

Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:02

2024-03-15T22:02

2024-03-15T22:02

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

россия

совет федерации рф

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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона. "Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 35,79%" - сообщили в Telegram-канале избиркома, уточняя, что это данные на 20.00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T22:02 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, краснодарский край, россия, совет федерации рф