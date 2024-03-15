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Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:02 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933381103.html
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента
Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:02
2024-03-15T22:02
выборы президента россии — 2024
политика
краснодарский край
россия
совет федерации рф
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона. "Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 35,79%" - сообщили в Telegram-канале избиркома, уточняя, что это данные на 20.00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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политика, краснодарский край, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия, Совет Федерации РФ
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента

Явка на выборах президента в Краснодарском крае в первый день составила 35,79%

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона.
"Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 35,79%" - сообщили в Telegram-канале избиркома, уточняя, что это данные на 20.00.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКраснодарский крайРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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