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Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента - РИА Новости, 15.03.2024
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента
Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:02
2024-03-15T22:02
2024-03-15T22:02
выборы президента россии — 2024
политика
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россия
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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Краснодарском крае по данным на 20.00 пятницы составила 35,79%, сообщила избирательная комиссия региона. "Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 35,79%" - сообщили в Telegram-канале избиркома, уточняя, что это данные на 20.00. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T22:02
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политика, краснодарский край, россия, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия, Совет Федерации РФ
Более трети жителей Краснодарского края проголосовали на выборах президента
Явка на выборах президента в Краснодарском крае в первый день составила 35,79%