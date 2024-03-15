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Более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах в Ингушетии

Более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах в Ингушетии - РИА Новости, 15.03.2024

Более 30 процентов избирателей проголосовали на выборах в Ингушетии

Более трети избирателей проголосовали к 20.00 мск пятницы на выборах президента России в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:01

2024-03-15T22:01

2024-03-15T22:01

выборы президента россии — 2024

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НАЛЬЧИК, 15 мар - РИА Новости. Более трети избирателей проголосовали к 20.00 мск пятницы на выборах президента России в Ингушетии, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. "На 20.00 мск пятницы явка избирателей на выборах президента страны в республике составила 33,86%", - сказал собеседник агентства. По его данным, наибольшую активность в первый день голосования проявили жители Магаса, Джейрахского и Сунженского районов. "Нарушений в ходе голосования не зарегистрировано", - отметили в избиркоме. В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 142 избирательных участках. На 15.00 мск пятницы явка в регионе составила 20,68%. Голосование продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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магас

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выборы президента рф, владислав даванков, россия, леонид слуцкий (политик), магас, политика, николай харитонов, сунженский район