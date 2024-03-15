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Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:58 15.03.2024 (обновлено: 22:03 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933380303.html
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты - РИА Новости, 15.03.2024
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве в первый день выборов президента РФ были отбиты, система была готова и протестирована, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:58
2024-03-15T22:03
выборы президента россии — 2024
политика
технологии
москва
россия
александр асафов
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве в первый день выборов президента РФ были отбиты, система была готова и протестирована, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. "Технические специалисты говорят о том, что были отмечены DDoS-атаки. Они предпринимались на систему дистанционного электронного голосования...Но в Москве все DDoS-атаки, которые опять же своей целью ставили вмешательство в ход голосования, все были отбиты, поскольку система готова, система протестирована, в том числе, благодаря москвичам, которые принимали участие в тестировании дистанционного электронного голосования ранее", - сказал Асафов. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, технологии, москва, россия, александр асафов, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Технологии, Москва, Россия, Александр Асафов, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве были отбиты

Штаб: все атаки на систему онлайн-голосования в Москве в первый день были отбиты

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВоенные моряки голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке №46 в Балтийске
Военные моряки голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке №46 в Балтийске - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Военные моряки голосуют на выборах президента РФ на избирательном участке №46 в Балтийске
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все атаки на систему онлайн-голосования в Москве в первый день выборов президента РФ были отбиты, система была готова и протестирована, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
"Технические специалисты говорят о том, что были отмечены DDoS-атаки. Они предпринимались на систему дистанционного электронного голосования...Но в Москве все DDoS-атаки, которые опять же своей целью ставили вмешательство в ход голосования, все были отбиты, поскольку система готова, система протестирована, в том числе, благодаря москвичам, которые принимали участие в тестировании дистанционного электронного голосования ранее", - сказал Асафов.
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Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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