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Мосгоризбирком рассказал, что будет с испорченными бюллетенями
Мосгоризбирком рассказал, что будет с испорченными бюллетенями - РИА Новости, 15.03.2024
Мосгоризбирком рассказал, что будет с испорченными бюллетенями
Все бюллетени, которые испортили на избирательных участках в Москве, будут сохранены, все опечатано, если они будут читаемы, их учтут, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:54
2024-03-15T21:54
2024-03-15T22:03
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Все бюллетени, которые испортили на избирательных участках в Москве, будут сохранены, все опечатано, если они будут читаемы, их учтут, сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Все бюллетени будут сохранены, вот эти вот люди - они своих целей не добьются. Все опечатано по инструкции, все в сохранности. И в том случае, если будут читаемы отметки в этих бюллетенях, мы их учтем", - сказал Реут. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, москва, дмитрий реут , николай харитонов, леонид слуцкий (политик), мосгоризбирком, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Дмитрий Реут , Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Мосгоризбирком, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Мосгоризбирком рассказал, что будет с испорченными бюллетенями
Мосгоризбирком: испорченные бюллетени сохранят, если они будут читаемы, их учтут