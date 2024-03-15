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Явка на выборах президента в Вологодской области превысила 32 процента

Явка на выборах президента в Вологодской области превысила 32 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Вологодской области превысила 32 процента

Явка избирателей в Вологодской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 32,32% (без учета дистанционного голосования), сообщил... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:45

2024-03-15T21:45

2024-03-15T21:45

выборы президента россии — 2024

политика

вологодская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей в Вологодской области на выборах президента РФ в первый день голосования составила 32,32% (без учета дистанционного голосования), сообщил областной избирком. "По состоянию на 20.00 часов 15 марта явка избирателей в Вологодской области составила 32,32% (без учета дистанционного голосования), проголосовали более 251 тысячи избирателей", - говорится в сообщении. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, вологодская область, россия