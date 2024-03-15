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Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов

Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024

Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов

Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:36

2024-03-15T21:36

2024-03-15T21:50

выборы президента россии — 2024

политика

самарская область

россия

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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "Жалоб, содержащих подтвердившиеся нарушения, нет. Явка избирателей в первый день голосования составила 36,74%", - говорится в сообщении избиркома области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.

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В России начались выборы президента 15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие. 2024-03-15T21:36 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, самарская область, россия