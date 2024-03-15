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Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
21:36 15.03.2024 (обновлено: 21:50 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933375022.html
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов
Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:36
2024-03-15T21:50
выборы президента россии — 2024
политика
самарская область
россия
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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "Жалоб, содержащих подтвердившиеся нарушения, нет. Явка избирателей в первый день голосования составила 36,74%", - говорится в сообщении избиркома области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
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В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
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политика, самарская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Самарская область, Россия
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов

Явка на выборах президента в Самарской области в первый день составила 36,74%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале.
"Жалоб, содержащих подтвердившиеся нарушения, нет. Явка избирателей в первый день голосования составила 36,74%", - говорится в сообщении избиркома области.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСамарская областьРоссия
 
 
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