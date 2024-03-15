https://ria.ru/20240315/vybory-1933375022.html
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов
Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:36
2024-03-15T21:36
2024-03-15T21:50
выборы президента россии — 2024
политика
самарская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933309213_0:375:2975:2048_1920x0_80_0_0_88810ea35e9343342b5d31f317dc6e56.jpg
САМАРА, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области по итогам первого дня голосования составила 36,74%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "Жалоб, содержащих подтвердившиеся нарушения, нет. Явка избирателей в первый день голосования составила 36,74%", - говорится в сообщении избиркома области. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня - 18 марта.
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933309213_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_9e652e9ab8c42c722e318e7a04c7f1cc.jpg
В России начались выборы президента
15 марта в России началось голосование на выборах президента, которое продлится три дня. Это первые президентские выборы, которые пройдут в многодневном формате. Список кандидатов состоит из четырех претендентов: вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди", лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова, а также действующего главы государства Владимира Путина, являющегося самовыдвиженцем. Всего в дни голосования организовано более 94 тысяч избирательных участков. Свои голоса уже отдали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.
2024-03-15T21:36
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Самарская область, Россия
Явка на выборах президента в Самарской области превысила 36 процентов
Явка на выборах президента в Самарской области в первый день составила 36,74%