Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:30 15.03.2024 (обновлено: 21:33 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/vybory-1933373298.html
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов
Явка на выборах президента России в Ростовской области по итогам первого дня голосования составила 36% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:30
2024-03-15T21:33
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
политика
ростовская область
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_125:0:3766:2048_1920x0_80_0_0_7180bfa9e16ce8c76bc4470e96e4d31e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Ростовской области по итогам первого дня голосования составила 36% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщает избирательная комиссия области. "Предварительные итоги явки по завершении первого дня голосования в Ростовской области - 36% (с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно)", - говорится в сообщении. Таким образом, дистанционно проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ. Однако эта цифра постоянно растет, так как голосовать онлайн можно круглосуточно вплоть до 20.00 мск 17 марта, уточнили в избиркоме региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В пятницу в Ростовской области работали более 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование также было организовано на дому и дистанционно. Всего в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей региона.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933180624_711:0:3442:2048_1920x0_80_0_0_996439d8dfc0a5292b1b32e451aff54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента рф, политика, ростовская область, россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Ростовская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов

Явка на выборах президента РФ в Ростовской области достигла 36%

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах президента России
Женщина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на выборах президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Ростовской области по итогам первого дня голосования составила 36% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщает избирательная комиссия области.
"Предварительные итоги явки по завершении первого дня голосования в Ростовской области - 36% (с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно)", - говорится в сообщении.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
Таким образом, дистанционно проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ. Однако эта цифра постоянно растет, так как голосовать онлайн можно круглосуточно вплоть до 20.00 мск 17 марта, уточнили в избиркоме региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В пятницу в Ростовской области работали более 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование также было организовано на дому и дистанционно. Всего в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей региона.
 
Выборы президента России — 2024Выборы президента РФПолитикаРостовская областьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала