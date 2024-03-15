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Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов - РИА Новости, 15.03.2024
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов
Явка на выборах президента России в Ростовской области по итогам первого дня голосования составила 36% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T21:30
2024-03-15T21:30
2024-03-15T21:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента России в Ростовской области по итогам первого дня голосования составила 36% с учетом избирателей, проголосовавших дистанционно, сообщает избирательная комиссия области. "Предварительные итоги явки по завершении первого дня голосования в Ростовской области - 36% (с учетом 250 тысяч избирателей, проголосовавших дистанционно)", - говорится в сообщении. Таким образом, дистанционно проголосовали более 60% от всех подавших заявления для участия в ДЭГ. Однако эта цифра постоянно растет, так как голосовать онлайн можно круглосуточно вплоть до 20.00 мск 17 марта, уточнили в избиркоме региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В пятницу в Ростовской области работали более 2,5 тысячи избирательных участков. Голосование также было организовано на дому и дистанционно. Всего в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей региона.
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Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Политика, Ростовская область, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Явка на выборах в Ростовской области достигла 36 процентов
Явка на выборах президента РФ в Ростовской области достигла 36%