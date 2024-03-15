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Явка избирателей на выборах в Марий Эл превысила 33 процента

Явка избирателей на выборах в Марий Эл превысила 33 процента - РИА Новости, 15.03.2024

Явка избирателей на выборах в Марий Эл превысила 33 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Марий Эл составила 33,32%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T21:17

2024-03-15T21:17

2024-03-15T21:17

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выборы президента рф

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар – РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ по итогам первого дня голосования в Марий Эл составила 33,32%, сообщает избирком региона. "В первый день голосования на выборах президента России на избирательные участки Республики Марий Эл пришли 172 598 избирателей. На 20.00 явка в республике составила 33,32%", - говорится в сообщении. Отмечается, что к концу первого дня голосования больше всего избирателей проголосовало в Килемарском районе - 53,96%, в Параньгинском районе - 46,12%, в Юринском районе - 44,24%. В Йошкар-Оле явка составила 29,2%. По данным облизбиркома, численность избирателей в Марий Эл на 1 января 2024 года составляет 526 941 человек. Всего в регионе в дни выборов будут работать 491 постоянная и 3 временных участковых избирательных комиссий. Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Марий Эл составила 66,43%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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выборы президента рф, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия, политика, параньгинский район, йошкар-ола, николай харитонов